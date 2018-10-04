  • В американском зоопарке родилась редкая горилла: видео
    Фото: Jacksonville Zoo and Gardens
  • В американском зоопарке родилась редкая горилла: видео
    Фото: Ltshears/Wikipedia
Природа

В американском зоопарке родилась редкая горилла: видео

Западные равнинные гориллы являются видом, находящимся на грани исчезновения. Многие зоопарки мира предпринимают усилия для того, чтобы сохранить редчайших животных. И Джексонвилльский зоопарк в этом явно преуспевает!
Анастасия Баринова
4 октября 2018 в 19:05
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Зоопарк города Джексонвилл во Флориде (Jacksonville Zoo and Gardens) участвует в международных программах по увеличению численности различных животных, в том числе и западных равнинных горилл (лат. Gorilla gorilla gorilla). Их точное количество в дикой природе неизвестно: последняя перепись, проведенная в 1980-х годах, показала наличие лишь 100 000 особей, но с тех пор браконьерство, а также болезни (в первую очередь, Эбола) уничтожают этих приматов. Только в одном из парков Республики Конго за два года, прошедшие после вспышки вируса, популяция, насчитывавшая 400 горилл, сократилась до 38 особей.

В феврале 1998 года в Jacksonville Zoo and Gardens прибыли первые четыре равнинные гориллы. Им были созданы все необходимые условия – здесь в огромном павильоне даже высажены деревья тех видов, к которым звери привыкли в дикой природе. Теперь время от времени зоопарк с радостью сообщает о появлении на свет новых детенышей. Один из них родился совсем недавно, 28 сентября – всего через четыре дня после Международного дня горилл. Малышка женского пола при рождении весила чуть более 2 кг – это абсолютная норма для этих животных, которые позже будут весить от 80 до 180 кг (самки и самцы соответственно).  Ее 22-летняя мать, горилла по кличке Кумбука (Kumbuka), страдает расстройством слуха – это выяснилось сразу после того, как в 2014 году она прибыла в Джексонвилльский зоопарк. Из-за этого она не может должным образом заботиться о потомстве: помимо запаха, матери важны и звуковые сигналы малыша. Кроме того, она даже не умеет правильно держать детеныша, и специалисты зоопарка проводят обучающие занятия. Они также взяли на себя все остальные необходимые обязанности, так что можно смело сказать, что новорожденная находится в надежных руках. А через четыре месяца новая обитательница зоопарка достаточно окрепнет, чтобы обходиться без опеки взрослых.

Малышке пока не придумали имя, и администрация зоопарка планирует дать возможность назвать её тем желающим, кто посетит «Тост за сохранение» – благотворительное событие в Jacksonville Zoo and Gardens, которое пройдет 17 ноября в поддержку программ и центров реабилитации и сохранения горилл в дикой природе. 

Всего в зоопарках по всему миру живет около 550 западных равнинных горилл. Узнайте, с какими сложностями они сталкиваются при продолжении рода.

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