В американском зоопарке родилась редкая горилла: видео
В феврале 1998 года в Jacksonville Zoo and Gardens прибыли первые четыре равнинные гориллы. Им были созданы все необходимые условия – здесь в огромном павильоне даже высажены деревья тех видов, к которым звери привыкли в дикой природе. Теперь время от времени зоопарк с радостью сообщает о появлении на свет новых детенышей. Один из них родился совсем недавно, 28 сентября – всего через четыре дня после Международного дня горилл. Малышка женского пола при рождении весила чуть более 2 кг – это абсолютная норма для этих животных, которые позже будут весить от 80 до 180 кг (самки и самцы соответственно). Ее 22-летняя мать, горилла по кличке Кумбука (Kumbuka), страдает расстройством слуха – это выяснилось сразу после того, как в 2014 году она прибыла в Джексонвилльский зоопарк. Из-за этого она не может должным образом заботиться о потомстве: помимо запаха, матери важны и звуковые сигналы малыша. Кроме того, она даже не умеет правильно держать детеныша, и специалисты зоопарка проводят обучающие занятия. Они также взяли на себя все остальные необходимые обязанности, так что можно смело сказать, что новорожденная находится в надежных руках. А через четыре месяца новая обитательница зоопарка достаточно окрепнет, чтобы обходиться без опеки взрослых.
Малышке пока не придумали имя, и администрация зоопарка планирует дать возможность назвать её тем желающим, кто посетит «Тост за сохранение» – благотворительное событие в Jacksonville Zoo and Gardens, которое пройдет 17 ноября в поддержку программ и центров реабилитации и сохранения горилл в дикой природе.
Всего в зоопарках по всему миру живет около 550 западных равнинных горилл. Узнайте, с какими сложностями они сталкиваются при продолжении рода.
В феврале 1998 года в Jacksonville Zoo and Gardens прибыли первые четыре равнинные гориллы. Им были созданы все необходимые условия — здесь в огромном павильоне даже высажены деревья тех видов, к которым звери привыкли в дикой природе. Теперь время от времени зоопарк с радостью сообщает о появлении на свет новых детенышей. Один из них родился совсем недавно, 28 сентября — всего через четыре дня после Международного дня горилл. Малышка женского пола при рождении весила чуть более 2 кг — это абсолютная норма для этих животных, которые позже будут весить от 80 до 180 кг (самки и самцы соответственно). Ее 22-летняя мать, горилла по кличке Кумбука (Kumbuka), страдает расстройством слуха — это выяснилось сразу после того, как в 2014 году она прибыла в Джексонвилльский зоопарк. Из-за этого она не может должным образом заботиться о потомстве: помимо запаха, матери важны и звуковые сигналы малыша. Кроме того, она даже не умеет правильно держать детеныша, и специалисты зоопарка проводят обучающие занятия. Они также взяли на себя все остальные необходимые обязанности, так что можно смело сказать, что новорожденная находится в надежных руках. А через четыре месяца новая обитательница зоопарка достаточно окрепнет, чтобы обходиться без опеки взрослых.
Малышке пока не придумали имя, и администрация зоопарка планирует дать возможность назвать её тем желающим, кто посетит «Тост за сохранение» — благотворительное событие в Jacksonville Zoo and Gardens, которое пройдет 17 ноября в поддержку программ и центров реабилитации и сохранения горилл в дикой природе.
Всего в зоопарках по всему миру живет около 550 западных равнинных горилл. Узнайте, с какими сложностями они сталкиваются при продолжении рода.