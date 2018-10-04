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Крокодил-гигант ест другого крокодила: видео
Туристам не повезло на рыбалке, зато фотоохота оказалась удачной!
Анастасия Баринова
4 октября 2018 в 18:13
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В сентябре уроженцы Квинсленда Венди Хиггс и её сын Райан отдыхали на реке Дэйли (Северная территория Австралии). Это – одно из популярных в стране мест ловли баррамунди, или белого морского окуня (лат. Lates calcarifer). Eщё русло Дейли изобилует черепахами и крокодилами, а по берегам бродят буйволы и кабаны.
Kрокодилы на берегах Дейли.
В тот день улова у семьи Хиггс не было, но неудачной их вылазку назвать нельзя. На обратном пути они заметили огромного гребнистого крокодила, зажавшего в пасти своего сородича, узкорылого крокодила.
Сидевший в лодке гид рассказал, что крупная рептилия хорошо знакома местным; они дали ей кличку Чики (Cheeky). Охотник крепко держал в зубах жертву меньшего размера. Та ещё была жива, но перестала сопротивляться. Когда лодка оказалась поблизости, Чики утащил добычу под воду.
«И хотя я не поймала рыбу – я добыла отличные кадры», – радуется Венди. По ее словам, такой шанс бывает раз в жизни.
Гребнистый крокодил (лат. Crocodylus porosus) – самый большой прибрежный хищник: некоторые особи достигают семи метров в длину и весят около полутора тонн. В свою очередь, особи австралийского узкорылого крокодила (лат. Crocodylus johnstoni) в лучшем случае вырастают до трех метров и весят меньше 100 кг. Они нередко становятся жертвами гребнистых сородичей, которые настолько прожорливы, что могут нападать даже на акул.
Посмотрите, как гребнистый крокодил плывет со свиньей в зубах.
Kрокодилы на берегах Дейли.
В тот день улова у семьи Хиггс не было, но неудачной их вылазку назвать нельзя. На обратном пути они заметили огромного гребнистого крокодила, зажавшего в пасти своего сородича, узкорылого крокодила.
Сидевший в лодке гид рассказал, что крупная рептилия хорошо знакома местным; они дали ей кличку Чики (Cheeky). Охотник крепко держал в зубах жертву меньшего размера. Та ещё была жива, но перестала сопротивляться. Когда лодка оказалась поблизости, Чики утащил добычу под воду.
«И хотя я не поймала рыбу – я добыла отличные кадры», – радуется Венди. По ее словам, такой шанс бывает раз в жизни.
Гребнистый крокодил (лат. Crocodylus porosus) – самый большой прибрежный хищник: некоторые особи достигают семи метров в длину и весят около полутора тонн. В свою очередь, особи австралийского узкорылого крокодила (лат. Crocodylus johnstoni) в лучшем случае вырастают до трех метров и весят меньше 100 кг. Они нередко становятся жертвами гребнистых сородичей, которые настолько прожорливы, что могут нападать даже на акул.
Посмотрите, как гребнистый крокодил плывет со свиньей в зубах.