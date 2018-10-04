  • Гейзер «выплюнул» мусор, который бросали в него туристы
    Фото: Yellowstone National Park
  • Гейзер «выплюнул» мусор, который бросали в него туристы
    Фото: Yellowstone National Park
  • Гейзер «выплюнул» мусор, который бросали в него туристы
    Фото: Yellowstone National Park
Природа

Гейзер «выплюнул» мусор, который бросали в него туристы

Один из гейзеров Йеллоустонского национального парка выбросил высокий столб воды, и вместе с ним на поверхности оказались предметы, которые туристы бросали в дремлющий горячий источник на протяжение десятилетий.
Анастасия Баринова
4 октября 2018 в 17:25
1974
В Йеллоустонском парке проснулся гейзер Ear Spring, на протяжении минувших 60 лет не подававший заметных признаков активности. В сентябре туристы могли наблюдать, как он произвел выброс высотой в девять метров.  Однако в воздух поднялись не только потоки кипящей воды и камни. Когда облако пара после извержения рассеялось, стало понятно, что гейзер вынес на поверхность мусор, годами скапливавшийся в источнике. И если некоторые предметы – такие как мобильные телефоны – попали туда случайно, то окурки, обертки и стаканы, металлические бaнки или мoнeты туристы бросали нарочно. Некоторые «находки», которые Ear Spring отказался принимать в свои недра, пролежали в его водах десятилетия. Среди прочего была найдена детская соска 30-х годов, пивная банка 70-х и монеты разных лет.

Между тем эксперты напоминают, что любые чужеродные предметы могут повредить гейзеры. Правилами Йеллоустонского парка строго запрещено бросать что-либо в горячие источники (однако как можно заметить, за десятки лет нашлось немало людей, пренебрегающих этим запретом). Особенную опасность представляет металл: он окисляется и запускает посторонние химические реакции. И даже легко плавящиеся предметы, такие как бумажный стаканчик, могут изменить кислотную среду источника. Посмотрите, как изменился цвет одного из таких памятников природы.

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