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Гейзер «выплюнул» мусор, который бросали в него туристы
Один из гейзеров Йеллоустонского национального парка выбросил высокий столб воды, и вместе с ним на поверхности оказались предметы, которые туристы бросали в дремлющий горячий источник на протяжение десятилетий.
Анастасия Баринова
4 октября 2018 в 17:25
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В Йеллоустонском парке проснулся гейзер Ear Spring, на протяжении минувших 60 лет не подававший заметных признаков активности. В сентябре туристы могли наблюдать, как он произвел выброс высотой в девять метров. Однако в воздух поднялись не только потоки кипящей воды и камни. Когда облако пара после извержения рассеялось, стало понятно, что гейзер вынес на поверхность мусор, годами скапливавшийся в источнике. И если некоторые предметы – такие как мобильные телефоны – попали туда случайно, то окурки, обертки и стаканы, металлические бaнки или мoнeты туристы бросали нарочно. Некоторые «находки», которые Ear Spring отказался принимать в свои недра, пролежали в его водах десятилетия. Среди прочего была найдена детская соска 30-х годов, пивная банка 70-х и монеты разных лет.
Между тем эксперты напоминают, что любые чужеродные предметы могут повредить гейзеры. Правилами Йеллоустонского парка строго запрещено бросать что-либо в горячие источники (однако как можно заметить, за десятки лет нашлось немало людей, пренебрегающих этим запретом). Особенную опасность представляет металл: он окисляется и запускает посторонние химические реакции. И даже легко плавящиеся предметы, такие как бумажный стаканчик, могут изменить кислотную среду источника. Посмотрите, как изменился цвет одного из таких памятников природы.
Между тем эксперты напоминают, что любые чужеродные предметы могут повредить гейзеры. Правилами Йеллоустонского парка строго запрещено бросать что-либо в горячие источники (однако как можно заметить, за десятки лет нашлось немало людей, пренебрегающих этим запретом). Особенную опасность представляет металл: он окисляется и запускает посторонние химические реакции. И даже легко плавящиеся предметы, такие как бумажный стаканчик, могут изменить кислотную среду источника. Посмотрите, как изменился цвет одного из таких памятников природы.