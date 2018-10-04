Природа

Сразу пять радуг на небе: редкий кадр

Съемка заката в Нью-Джерси оказалась особенно захватывающей после того, как на небе появилась настоящая аллея из радуг!
Анастасия Баринова
4 октября 2018 в 16:03
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  • Сразу пять радуг на небе: редкий кадр
    Фото: John Entwistle/NASA
19 сентября (то есть сразу после того, как стих ураган Флоренс) американский фотограф Джон Энтвистл (John Entwistle) снимал природу на закате – как вдруг ему сказочно повезло. В небе над районом Джерси-Шор (восточное побережье, штата Нью-Джерси) появилось пять радуг.

 За следующую пару недель кадр привлёк внимание СМИ и даже был выбран специалистами NASA «Астрономической картиной дня».

Комментируя снимок, специалисты говорят, что множественные радуги – довольно распространенное явление, но обычно люди видят две или три дуги. Четыре, а тем более пять радуг различимы крайне редко.


 Радуга появляется в результате отражения и преломления солнечных лучей во множестве мелких капелек воды, взвешенных в воздухе; в итоге белый свет Солнца разделяется на волны разных участков спектра – то есть разных цветов.

Климатолог Гюнтер Кеннен (Gunther Können) из Королевского метеорологического института Нидерландов добавляет, что на фотографии Энтвистла показаны конические радуги: у горизонта расстояние между ними меньше, чем у вершины.

Всего ученые выделяют 12 типов радуг, и помимо капель дождя, важную роль в их формировании играет положение солнца над горизонтом. Узнайте, как две радуги превратились в четыре.

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