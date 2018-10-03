Якутская весничка: длинный путь маленькой птички
Как далеко может улететь на зиму крошечная певчая птичка? Оказывается, невероятно далеко: пеночка-весничка весом всего 10 граммов проделывает путь с севера Чукотки до юго-востока Африки длиной 14,2 тысячи километров! А весной летит обратно. Похожая дистанция была известна для другого вида – обыкновенной каменки, которая летит из Аляски до юга Сахары – 14,5 тысячи километров. Но весничка в два с половиной раза меньше каменки по размеру.
Гнездится эта кроха – якутский подвид пеночки-веснички – на северо-востоке Сибири. До недавнего времени было известно, что два других подвида, населяющие Западно-Центральную и Северо-Восточную Европу, проводят зиму в Западной и Южной Африке соответственно. А где зимуют якутские пеночки, никто точно не знал – предполагали, что тоже где-то на юге Африки.
Благодаря гранту Национального географического общества орнитолог Кристапс Соколовскис из Уппсальского университета, Швеция (на фото), решил все же выяснить, куда летят якутские веснички. Ведь если они выбирают Африку, то с северо-восточной окраины ареала должны пересекать от края до края два самых крупных массива суши.
Летом 2016 года Кристапс с коллегами из Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН и командой опытных волонтеров отправился в погоню за весничками на север Чукотки – в дельту реки Чаун. Проследить миграционный путь птицы можно, снабдив ее передатчиком. Однако если на крупного летуна вроде журавля или орла можно повесить полноценный GPS-трекер, который передает информацию о местоположении птицы в режиме реального времени, то с маленькими воробьиными сложнее: устройство, из-за мощного аккумулятора, может весить едва ли не больше самого мигранта. Для таких случаев придумали другие приборчики – геолокаторы: по уровню освещенности они определяют время захода и восхода солнца, а по этим временным характеристикам несложно вычислить географическую широту и долготу. И энергии эти приборы потребляют совсем немного, поэтому массу аккумулятора можно свести к минимуму, а само устройство сделать миниатюрным, чтобы оно причиняло птице как можно меньше неудобств.
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Эпоха миниатюризации геолокаторов началась недавно: еще три года назад задача создать подходящее устройство для пеночки не получалось, а данные по миграционным путям были известны только благодаря возвратам колец. Так что скоро мы получим гораздо больше информации о миграционных путях мелких воробьиных. Фото: Харальд Рис
Для крошечных пеночек Кристапс использовал устройство весом всего в три десятых грамма: оно закрепляется на спине птицы наподобие рюкзачка и фиксируется при помощи лямок вокруг ножек. Правда, у геолокаторов, при всех достоинствах, есть весьма существенный недостаток: они могут собирать информацию, но не передавать ее. Чтобы получить данные с устройства, по завершении перелета птицу нужно повторно отлавливать.
Через год Кристапс снова отправился в Арктику искать знакомых птиц. К счастью, пеночки-веснички – своего рода «гнездовые консерваторы»: привязываются к месту гнездования на всю жизнь. «Обычно взрослые самцы весничек, выжившие во время перелета, через год возвращаются для размножения в тот же самый куст. Если самец не поет на своей территории или в радиусе 100 метров от нее, шансов найти его в отдаленном месте меньше, чем выиграть в лотерею, – объясняет Соколовскис. – Так ведут себя многие певчие птицы. Скажем, более половины дроздовидных камышевок из Центральной Швеции возвращаются на облюбованное озеро. Правда, узнать тех же особей по цветным кольцам-меткам гораздо сложнее из-за того, что птицы скрываются в гус-тых тростниках».
Пеночек, несмотря на суровые условия тундры, выслеживать намного проще – они часто распевают, сидя на голой ветке. Хотя многие птицы вернулись на прошлогодние участки, недалеко от домика орнитологов, исследователям все равно пришлось обыскивать довольно обширную территорию в надежде найти тех, кто все-таки мог сменить куст. Обычно на поиски участники экспедиции отправлялись по двое, каждый в среднем проходил по 10–15 километров в день. Так что за 25 дней поисковая команда Кристапса общими усилиями преодолела не менее 500 километров.
В 2016 году Кристапсу удалось повесить геолокаторы на 29 самцов пеночек-весничек, а в 2017-м он повторно поймал четырех самцов (один из них, правда, геолокатор потерял – его смогли опознать лишь по кольцу). Оказалось, что веснички с Чукотки действительно зимуют на юго-востоке Африки! Покинув места гнездования, самцы с геолокаторами почти две недели летели на запад, затем повернули на юг между Каспийским и Черным морями. После ряда остановок на отдых и кормежку две веснички добрались до юга Танзании, а третья – отправилась на север Мозамбика. Каждый из этих самцов преодолел 14,2 тысячи километров только в одну сторону! И это рекорд дальности миграций относительно размеров тела среди воробьиных.
Летом 2016 года Кристапс с коллегами из Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН и командой опытных волонтеров отправился в погоню за весничками на север Чукотки — в дельту реки Чаун. Проследить миграционный путь птицы можно, снабдив ее передатчиком. Однако если на крупного летуна вроде журавля или орла можно повесить полноценный GPS-трекер, который передает информацию о местоположении птицы в режиме реального времени, то с маленькими воробьиными сложнее: устройство, из-за мощного аккумулятора, может весить едва ли не больше самого мигранта. Для таких случаев придумали другие приборчики — геолокаторы: по уровню освещенности они определяют время захода и восхода солнца, а по этим временным характеристикам несложно вычислить географическую широту и долготу. И энергии эти приборы потребляют совсем немного, поэтому массу аккумулятора можно свести к минимуму, а само устройство сделать миниатюрным, чтобы оно причиняло птице как можно меньше неудобств.
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Эпоха миниатюризации геолокаторов началась недавно: еще три года назад задача создать подходящее устройство для пеночки не получалось, а данные по миграционным путям были известны только благодаря возвратам колец. Так что скоро мы получим гораздо больше информации о миграционных путях мелких воробьиных. Фото: Харальд Рис
Для крошечных пеночек Кристапс использовал устройство весом всего в три десятых грамма: оно закрепляется на спине птицы наподобие рюкзачка и фиксируется при помощи лямок вокруг ножек. Правда, у геолокаторов, при всех достоинствах, есть весьма существенный недостаток: они могут собирать информацию, но не передавать ее. Чтобы получить данные с устройства, по завершении перелета птицу нужно повторно отлавливать.
Через год Кристапс снова отправился в Арктику искать знакомых птиц. К счастью, пеночки-веснички — своего рода «гнездовые консерваторы»: привязываются к месту гнездования на всю жизнь. «Обычно взрослые самцы весничек, выжившие во время перелета, через год возвращаются для размножения в тот же самый куст. Если самец не поет на своей территории или в радиусе 100 метров от нее, шансов найти его в отдаленном месте меньше, чем выиграть в лотерею, — объясняет Соколовскис. — Так ведут себя многие певчие птицы. Скажем, более половины дроздовидных камышевок из Центральной Швеции возвращаются на облюбованное озеро. Правда, узнать тех же особей по цветным кольцам-меткам гораздо сложнее из-за того, что птицы скрываются в гус-тых тростниках».
Пеночек, несмотря на суровые условия тундры, выслеживать намного проще — они часто распевают, сидя на голой ветке. Хотя многие птицы вернулись на прошлогодние участки, недалеко от домика орнитологов, исследователям все равно пришлось обыскивать довольно обширную территорию в надежде найти тех, кто все-таки мог сменить куст. Обычно на поиски участники экспедиции отправлялись по двое, каждый в среднем проходил по 10−15 километров в день. Так что за 25 дней поисковая команда Кристапса общими усилиями преодолела не менее 500 километров.
В 2016 году Кристапсу удалось повесить геолокаторы на 29 самцов пеночек-весничек, а в 2017-м он повторно поймал четырех самцов (один из них, правда, геолокатор потерял — его смогли опознать лишь по кольцу). Оказалось, что веснички с Чукотки действительно зимуют на юго-востоке Африки! Покинув места гнездования, самцы с геолокаторами почти две недели летели на запад, затем повернули на юг между Каспийским и Черным морями. После ряда остановок на отдых и кормежку две веснички добрались до юга Танзании, а третья — отправилась на север Мозамбика. Каждый из этих самцов преодолел 14,2 тысячи километров только в одну сторону! И это рекорд дальности миграций относительно размеров тела среди воробьиных.