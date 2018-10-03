Зачем защитники животных отпиливают носорогам рога?
Традиция подпитывается слухами: так, в 2007 году по Вьетнаму распространилась история о чиновнике, который якобы вылечился от рака с помощью рога. Спрос на них остается высоким; за последнее десятилетие в Южной Африке было убито 7 000 носорогов.
На Земле больше не осталось самцов северного белого носорога, а популяция черного носорога насчитывает примерно 5000 особей. Не лучше положение у носорогов в Азии: там живет 3500 индийских, около 80 суматранских и не более 70 яванских. Самая крупная популяция – 21 000 африканских южных белых носорогов.
Тревожные цифры заставили защитников природы пойти на решительные шаги: у живущих в природе зверей ветеринары отпиливают рога, предупреждая посягательства браконьеров.
Зверь без рога чуть более уязвим для хищников, но даже даже и в таком виде он способен отбиться от льва – преимуществом остаётся его масса. Зато отсутствие «украшения» делает его неинтересным для браконьеров, и это повышает шансы на долгую жизнь. Правда, проводить такие операции можно лишь в маленьких или средних заповедных территориях: если не удалить рога у всех особей в заповеднике, у некоторых будет преимущества в схватках за самок и территорию.
Удалением рогов занимается, в частности, команда Rhino Project: выследив животное с вертолёта, они стреляют в него дротиком с транквилизатором. После этого у них есть 20 минут на то, чтобы обрезать рог, собрать данные о состоянии особи и установить на ней спутниковый маячок.
Рог у зверей отрастает, так что операцию необходимо повторять примерно раз в два года, но вся процедура – «не больнее, чем обрезать ногти», – уверяет ветеринар Майк Тофт (Mike Toft).
За последние три года он удалил около 1800 рогов девяти сотен животных, работая в южноафриканской провинции Квазулу-Наталь, где особенно процветает браконьерство. Несмотря на высокую стоимость операций (удаление рогов у одного зверя обходится примерно в 50 000 рублей), усилия зоозащитников приносят свои плоды: носороги теперь гибнут от рук браконьеров реже.
Узнайте о зоопарке, вынужденном спасать носорогов таким же образом.
Удалением рогов занимается, в частности, команда Rhino Project: выследив животное с вертолёта, они стреляют в него дротиком с транквилизатором. После этого у них есть 20 минут на то, чтобы обрезать рог, собрать данные о состоянии особи и установить на ней спутниковый маячок.
Рог у зверей отрастает, так что операцию необходимо повторять примерно раз в два года, но вся процедура — «не больнее, чем обрезать ногти», — уверяет ветеринар Майк Тофт (Mike Toft).
За последние три года он удалил около 1800 рогов девяти сотен животных, работая в южноафриканской провинции Квазулу-Наталь, где особенно процветает браконьерство. Несмотря на высокую стоимость операций (удаление рогов у одного зверя обходится примерно в 50 000 рублей), усилия зоозащитников приносят свои плоды: носороги теперь гибнут от рук браконьеров реже.
Узнайте о зоопарке, вынужденном спасать носорогов таким же образом.