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Житель Непала на мотоцикле спасает бездомных коров
На улицах Катманду и других населенных пунктов Непала встречаются бездомные коровы и телята. Правительство не захотело решать их проблемы, и этим занялся местный волонтер.
Анастасия Баринова
3 октября 2018 в 15:42
Коровы дают молоко в течение 12-18 лет, но затем они становятся обузой, и многие непальские фермеры просто выставляют их на улицу. Такая же участь ждет новорожденных бычков: в хозяйстве они теперь не нужны. В прошлом на быках пахали, но в наши дни их заменила техника. В результате только в Катманду и пригородах насчитывается около 8 000 бездомных старых коров и юных бычков. Они питаются отбросами и пластиком, пьют зараженную воду, болеют и умирают в муках. Они также становятся причиной ДТП, однако местные власти на проблему внимания не обращают.
В 2013 году один из жителей Катманду, Гопал Нупане (Gopal Neupane), начал обращаться к чиновникам с просьбой помочь в открытии приюта для коров. Только спустя пять лет ему была выделена земля, но на этом поддержка прекратилась. Гопалу удалось найти несколько единомышленников, и они занимаются спасением зверей своими силами. Бездомных коров и телят находят на улице, погружают на мотоцикл, где пассажир придерживает животное до момента доставки в приют. После оказания необходимой медицинской помощи и недельного карантина корова поселяется вместе с другими спасенными. В приюте Гопала постоянно живет около 160 коров и бычков: взять больше не позволяет площадь. Содержание каждого животного в среднем обходится в 25 000 рупий (около 200 евро), но сумма увеличивается до 300 евро и выше, когда зверь заболевает или его мертвое тело требуется утилизировать.
Приют работает за счет пожертвований прихожан из расположенного поблизости храма Пашупатинатх. В праздничные дни люди также воздают дань богам, заботясь о животных, но в течение всего года, как отмечает Гопал, коровы не нужны никому, кроме волонтеров.
Защитник природы не понимает, как такая ситуация могла сложиться: корова в Непале является священным животным. Он настаивает, что решением проблемы должно заниматься правительство – и речь не только о выделении средств на заботу о бездомном рогатом скоте. Волонтер напоминает, что во многих странах мира животных чипируют, и тогда владелец не может бросить их на произвол судьбы. В Непале, по его мнению, также следует усилить эту ответственность. Со своей стороны он готов заботиться о 7 тысячах коров – но для этого необходимо создать подходящие условия. Узнайте, как спасали обитателей худшего зоопарка в мире.
В 2013 году один из жителей Катманду, Гопал Нупане (Gopal Neupane), начал обращаться к чиновникам с просьбой помочь в открытии приюта для коров. Только спустя пять лет ему была выделена земля, но на этом поддержка прекратилась. Гопалу удалось найти несколько единомышленников, и они занимаются спасением зверей своими силами. Бездомных коров и телят находят на улице, погружают на мотоцикл, где пассажир придерживает животное до момента доставки в приют. После оказания необходимой медицинской помощи и недельного карантина корова поселяется вместе с другими спасенными. В приюте Гопала постоянно живет около 160 коров и бычков: взять больше не позволяет площадь. Содержание каждого животного в среднем обходится в 25 000 рупий (около 200 евро), но сумма увеличивается до 300 евро и выше, когда зверь заболевает или его мертвое тело требуется утилизировать.
Приют работает за счет пожертвований прихожан из расположенного поблизости храма Пашупатинатх. В праздничные дни люди также воздают дань богам, заботясь о животных, но в течение всего года, как отмечает Гопал, коровы не нужны никому, кроме волонтеров.
Защитник природы не понимает, как такая ситуация могла сложиться: корова в Непале является священным животным. Он настаивает, что решением проблемы должно заниматься правительство – и речь не только о выделении средств на заботу о бездомном рогатом скоте. Волонтер напоминает, что во многих странах мира животных чипируют, и тогда владелец не может бросить их на произвол судьбы. В Непале, по его мнению, также следует усилить эту ответственность. Со своей стороны он готов заботиться о 7 тысячах коров – но для этого необходимо создать подходящие условия. Узнайте, как спасали обитателей худшего зоопарка в мире.