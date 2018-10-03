В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан
ООН выделила властям Индонезии $15 млн для ликвидации последствий стихийного бедствия, но работы даже не успели начаться: утром 3 октября в этой же области, на полуострове Минахаса, проснулся вулкан Сопутан. Это один из самых активных стратовулканов на Сулавеси: только с начала XXI века он извергался 11 раз (в предыдущий раз в 2016 году). На этот раз Сопутан выбросил столб пепла высотой около 6 км; пепельный дождь обрушился на пять близлежащих районов. Эвакуация пока не объявлена, людей лишь просят держаться на расстоянии нескольких километров от вулкана. Индонезия относится к области «Тихоокеанского огненного кольца»: именно здесь находится большинство действующих вулканов и происходит 90% всех мировых землетрясений. Официально власти страны еще не связали пробуждение Сопутана с недавним землетрясением, но вулканологи уверены, что оно спровоцировало его. Посмотрите на мощное извержение вулкана на Суматре.
ООН выделила властям Индонезии $15 млн для ликвидации последствий стихийного бедствия, но работы даже не успели начаться: утром 3 октября в этой же области, на полуострове Минахаса, проснулся вулкан Сопутан. Это один из самых активных стратовулканов на Сулавеси: только с начала XXI века он извергался 11 раз (в предыдущий раз в 2016 году). На этот раз Сопутан выбросил столб пепла высотой около 6 км; пепельный дождь обрушился на пять близлежащих районов. Эвакуация пока не объявлена, людей лишь просят держаться на расстоянии нескольких километров от вулкана. Индонезия относится к области «Тихоокеанского огненного кольца»: именно здесь находится большинство действующих вулканов и происходит 90% всех мировых землетрясений. Официально власти страны еще не связали пробуждение Сопутана с недавним землетрясением, но вулканологи уверены, что оно спровоцировало его. Посмотрите на мощное извержение вулкана на Суматре.