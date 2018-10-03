  • В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан
    Фото: dewata.terkini/Instagram
  • В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан
    Фото: infogrambali/Instagram
  • В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан
    Фото: relawannusantara_tng/Instagram
  • В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан
    Фото: hendriansyahranda/Instagram
  • В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан
    Фото: hendriansyahranda/Instagram
  • В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан
    Фото: pardie_setiawan/Instagram
Природа

В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан

28 сентября в Индонезии произошло землетрясение, вызвавшее цунами. Не успела страна оправиться от его последствий, как вслед за тем проснулся вулкан.
Анастасия Баринова
3 октября 2018 в 13:34
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов острова Сулавеси. Затем последовал ряд афтершоков: к 30 сентября их общее количество достигло 170. В свою очередь, подземные толчки спровоцировали волну цунами высотой до 6 метров. Больше всего пострадал город Палу и деревни вокруг него: в общей сложности погибло более 1300 человек. Сельскохозяйственным угодьям также был нанесен большой урон. Спутниковые снимки NASA показывают одну и ту же область с разницей в неделю: выделенные участки – это места, где больше нет растительности.
 
  • В Индонезии после цунами и землетрясения проснулся вулкан
    Фото: NASA Earth Observatory

ООН выделила властям Индонезии $15 млн для ликвидации последствий стихийного бедствия, но работы даже не успели начаться: утром 3 октября в этой же области, на полуострове Минахаса, проснулся вулкан Сопутан. Это один из самых активных стратовулканов на Сулавеси: только с начала XXI века он извергался 11 раз (в предыдущий раз в 2016 году). На этот раз Сопутан выбросил столб пепла высотой около 6 км; пепельный дождь обрушился на пять близлежащих районов. Эвакуация пока не объявлена, людей лишь просят держаться на расстоянии нескольких километров от вулкана. Индонезия относится к области «Тихоокеанского огненного кольца»: именно здесь находится большинство действующих вулканов и происходит 90% всех мировых землетрясений. Официально власти страны еще не связали пробуждение Сопутана с недавним землетрясением, но вулканологи уверены, что оно спровоцировало его. Посмотрите на мощное извержение вулкана на Суматре.

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