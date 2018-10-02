Природа

Десять львят против одного телёнка: видео

Лев способен одолеть буйвола только при наличии опыта, иначе он рискует получить раны и даже погибнуть. Туристы стали свидетелями того, как взрослые особи учат львят правильно охотиться.
Анастасия Баринова
2 октября 2018 в 21:21
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  • Десять львят против одного телёнка: видео
    Фото: Kruger Sightings
30-летний гид Кристоф Схуман (Christof Schoeman) проводил экскурсию по Национальному парку Крюгера в ЮАР. Заметив львиный прайд, состоящий из трех матерей и их десяти полугодовалых львят, гид обратил на них внимание туристов. Зрелище обещало быть особенно интересным, поскольку над зверями клубилось облако пыли, которую, должно быть, подняли буйволы, отбиваясь от хищников.

Опытный экскурсовод оказался прав: как только пыль осела, люди увидели молодого буйвола 8-10 месяцев от роду, окруженного львицами. Те легко могли убить свою добычу, но вместо этого одна из кошек отправилась за малышами, ожидавшими неподалеку, пока две другие львицы удерживали еще живую жертву. После того, как вся львиная «семья» оказалась в сборе, взрослые начали учить малышей: львицы хватали буйвола за шею, кусая в горло, а затем отпускали – и юные львы повторяли движения. Урок охоты продолжался не меньше часа.


Понаблюдать за такой сценой – большая удача на сафари. Гид поясняет, что как бы ни было жалко буйвола – львам необходимо мясо, и каждый из зверей находится на своем уровне пищевой цепи.

Посмотрите, как орел сражается с коброй.

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