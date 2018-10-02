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Десять львят против одного телёнка: видео
Лев способен одолеть буйвола только при наличии опыта, иначе он рискует получить раны и даже погибнуть. Туристы стали свидетелями того, как взрослые особи учат львят правильно охотиться.
Анастасия Баринова
2 октября 2018 в 21:21
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Опытный экскурсовод оказался прав: как только пыль осела, люди увидели молодого буйвола 8-10 месяцев от роду, окруженного львицами. Те легко могли убить свою добычу, но вместо этого одна из кошек отправилась за малышами, ожидавшими неподалеку, пока две другие львицы удерживали еще живую жертву. После того, как вся львиная «семья» оказалась в сборе, взрослые начали учить малышей: львицы хватали буйвола за шею, кусая в горло, а затем отпускали – и юные львы повторяли движения. Урок охоты продолжался не меньше часа.
Понаблюдать за такой сценой – большая удача на сафари. Гид поясняет, что как бы ни было жалко буйвола – львам необходимо мясо, и каждый из зверей находится на своем уровне пищевой цепи.
Посмотрите, как орел сражается с коброй.