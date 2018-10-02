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Как собака спасла коалу: трогательная история из Австралии
Семья австралийцев обнаружила маленькую коалу, которая грелась на спине их собаки.
Анастасия Баринова
2 октября 2018 в 17:55
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рассказала, что её питомица Аша (Asha) с необычной ношей на спине выглядела «немного виноватой» и такой забавной, что хозяйка не могла удержаться от смеха.
Собака «не знала, как я отреагирую на подкидыша. Но увидев, что я не сержусь, она успокоилась и перестала переживать». Предположив, что малыш выпал из сумки матери и потерялся, австралийцы обратились в приют для диких животных. Правда, разлучить собаку и её найдёныша было непросто: тот шипел, не желая покидать тёплую спину, а когда его сняли, собака устроила переполох.
Специалисты отмечают, что в эту холодную ночь коала не дожила бы до утра, погибнув от переохлаждения или став жертвой хищника – например, лисы. Спасённый ретривером зверь получил имя Джоуи (Joey). Он будет жить в приюте, пока не окрепнет и не сможет добывать пищу самостоятельно. После этого он вернётся в естественную среду обитания. Узнайте, зачем коалам нужны объятия.
Собака «не знала, как я отреагирую на подкидыша. Но увидев, что я не сержусь, она успокоилась и перестала переживать». Предположив, что малыш выпал из сумки матери и потерялся, австралийцы обратились в приют для диких животных. Правда, разлучить собаку и её найдёныша было непросто: тот шипел, не желая покидать тёплую спину, а когда его сняли, собака устроила переполох.
Специалисты отмечают, что в эту холодную ночь коала не дожила бы до утра, погибнув от переохлаждения или став жертвой хищника – например, лисы. Спасённый ретривером зверь получил имя Джоуи (Joey). Он будет жить в приюте, пока не окрепнет и не сможет добывать пищу самостоятельно. После этого он вернётся в естественную среду обитания. Узнайте, зачем коалам нужны объятия.