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Овощные рекорды: тыква весом в тонну стала крупнейшей в Америке
Осенью в США проходит множество фестивалей, посвященных урожаю. На одном из них была представлена рекордно огромная тыква.
Анастасия Баринова
1 октября 2018 в 17:15
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В городе Дирфилд, расположенном в американском штате Нью-Гэмпшир, с 1876 года проводится сельскохозяйственная ярмарка Deerfield Fair. В наши дни это крупнейшее тематическое мероприятие Новой Англии. Оно длится четыре дня, привлекая множество гостей и участников.
Среди развлечений и конкурсов, которые можно найти на любой ярмарке, внимание привлекает одна из исторических традиций фестиваля: фермеры соревнуются в умении вырастить самую большую тыкву. В этом году первое место занял местный житель Стив Геддес с тыквой весом 2 528 фунтов (1146 килограммов). За свои старания фермер получил главный приз — шесть тысяч долларов. Тыква с его огорода – не только крупнейшая на фестивале, но и самая большая в истории США.
Даже чтобы просто доставить рекордсменку на конкурс, потребовались специальный транспорт и другое оборудование.
Правда, до мирового рекорда американские тыквы пока не доросли: непревзойденная тыква-гигант весом 2 624 фунта (1190 кг) была выращена в 2016 году бельгийцем Матиасом Вилемийнсом. Посмотрите другой тыквенный фестиваль в США.
Среди развлечений и конкурсов, которые можно найти на любой ярмарке, внимание привлекает одна из исторических традиций фестиваля: фермеры соревнуются в умении вырастить самую большую тыкву. В этом году первое место занял местный житель Стив Геддес с тыквой весом 2 528 фунтов (1146 килограммов). За свои старания фермер получил главный приз — шесть тысяч долларов. Тыква с его огорода – не только крупнейшая на фестивале, но и самая большая в истории США.
Даже чтобы просто доставить рекордсменку на конкурс, потребовались специальный транспорт и другое оборудование.
Правда, до мирового рекорда американские тыквы пока не доросли: непревзойденная тыква-гигант весом 2 624 фунта (1190 кг) была выращена в 2016 году бельгийцем Матиасом Вилемийнсом. Посмотрите другой тыквенный фестиваль в США.