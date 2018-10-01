1339
0
Три горбатых кита одновременно выпрыгивают из воды: видео
Чтобы снять такие кадры, надо оказаться в нужное время в правильном месте.
Анастасия Баринова
1 октября 2018 в 18:36
1
Наблюдения за китами стали разновидностью туризма в 1950-х годах: люди съезжались на побережье Сан-Диего, Калифорния (где находится особо охраняемая территория Cabrillo National Monument), чтобы посмотреть на этих гигантских морских обителей. Только за первый год число туристов превысило 10 000 человек – и вскоре были разработаны коммерческие туры на судах. В 1955 за возможность приблизиться к китам на лодке желающие платили всего $1.
Спустя годы практика распространилась по всему миру: в акваториях, куда регулярно приплывают киты, организованы водные экскурсии. Одно из таких мест – канадская провинция Новая Шотландия. Здесь китом можно встретить летом, а на зимовку они мигрируют в более тёплые воды. В августе группе особенно повезло: киты не просто проплыли рядом, а совершили синхронный прыжок. Такое трудно себе представить, но турист по имени Эдуард Жиру успел снять животных на видео. На запись попали и реплики гида Ocean Explorations Zodiac Whale Cruises: «Внимание, сейчас будет тройной прыжок!».
Выпрыгивание китов из воды ученые объясняют по-разному: это может быть желанием передать сигнал сородичам или способом избавиться от паразитов, живущих на коже.
Узнайте о технике съемки выпрыгивающих китов.
Спустя годы практика распространилась по всему миру: в акваториях, куда регулярно приплывают киты, организованы водные экскурсии. Одно из таких мест – канадская провинция Новая Шотландия. Здесь китом можно встретить летом, а на зимовку они мигрируют в более тёплые воды. В августе группе особенно повезло: киты не просто проплыли рядом, а совершили синхронный прыжок. Такое трудно себе представить, но турист по имени Эдуард Жиру успел снять животных на видео. На запись попали и реплики гида Ocean Explorations Zodiac Whale Cruises: «Внимание, сейчас будет тройной прыжок!».
Выпрыгивание китов из воды ученые объясняют по-разному: это может быть желанием передать сигнал сородичам или способом избавиться от паразитов, живущих на коже.
Узнайте о технике съемки выпрыгивающих китов.