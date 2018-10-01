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Первые львята, рождённые благодаря искусственному осеменению: фото и видео
Эксперимент прошёл успешно — но столкнулся с критикой учёных.
Анастасия Баринова
1 октября 2018 в 14:01
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Эксперимент по искусственному оплодотворению львов проводили биологи из Преторийского университета (ЮАР). В центре Ukutula Conservation (где и прошло исследование), считают эту меру оправданной: популяции африканских львов грозит вымирание. Причины – исчезновение среды обитания и браконьерство, победить которое пока не удается. По данным Международного союза охраны природы, за последние два десятилетия численность львов в 26 африканских странах уменьшилась на 43% – до 20 тысяч особей в лучшем случае.
Для эксперимента ученым пришлось взять сперму у здорового льва и выбрать момент, когда уровень гормонов львицы достиг подходящего для оплодотворения уровня. На протяжении 18 месяцев было проведено несколько попыток, и одна из них оказалась удачной: на свет появилось два малыша, получивших имена Виктор и Изабель. Они растут вполне здоровыми.
Исследователи поясняют, что это очень важный шаг: с помощью этой методики новые особи будут рождаться в своей естественной среде – например, там, где из-за уменьшения численности львов ощущается нехватка самцов.
При этом представители других зоозащитных организаций – например, Born Free Foundation – критикуют эксперимент, утверждая, что центром Ukutula движет коммерческий интерес. Дело в том, что здесь звери содержатся на ограниченной территории, по которой регулярно устраивают экскурсии – туристам здесь разрешают даже гладить маленьких львят.
Для эксперимента ученым пришлось взять сперму у здорового льва и выбрать момент, когда уровень гормонов львицы достиг подходящего для оплодотворения уровня. На протяжении 18 месяцев было проведено несколько попыток, и одна из них оказалась удачной: на свет появилось два малыша, получивших имена Виктор и Изабель. Они растут вполне здоровыми.
Исследователи поясняют, что это очень важный шаг: с помощью этой методики новые особи будут рождаться в своей естественной среде – например, там, где из-за уменьшения численности львов ощущается нехватка самцов.
При этом представители других зоозащитных организаций – например, Born Free Foundation – критикуют эксперимент, утверждая, что центром Ukutula движет коммерческий интерес. Дело в том, что здесь звери содержатся на ограниченной территории, по которой регулярно устраивают экскурсии – туристам здесь разрешают даже гладить маленьких львят.