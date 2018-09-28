Природа

Акула вцепилась в лодку ловца барракуд: видео

Житель Багамских островов отправился на рыбалку, но столкнулся с неожиданным препятствием.
Анастасия Баринова
28 сентября 2018 в 18:55
  • Акула вцепилась в лодку ловца барракуд: видео
    Фото: James Munroe/Facebook
Рыбак Джеймс Мунро (James Munroe) вышел на промысел в акваторию своего родного острова Эльютера. Его целью были барракуды, но вместо этих опасных хищниц на приманку клюнула другая, еще более зубастая – акула. Ее длина составляла не менее 120 сантиметров. Пока мужчина пытался обрезать леску, хищная рыба (очевидно, решив, что лучшая защита – это нападение) вцепилась зубами в мотор его лодки. 

«Я был крайне изумлен, я не ожидал этого — говорит Мунро. – Но в итоге я перерезал леску, слегка потряс мотор, и она отцепилась».

 «Компанию» рыбаку составила лимонная акула (лат. Negaprion brevirostris). Ее другие названия – жёлтая, короткорылая острозубая или панамская острозубая. Этот хищник, представляющий опасность для человека, водится в тропических водах на западе Атлантического океана и на юго-востоке Тихого океана. Некоторые особи могут вырастать до 340 см в длину и весить более 180 кг.

Желтые акулы чутко реагируют на любое резкое движение и тут же атакуют объект. Ритмичные вращения лопастей судовых винтов производят волны определенных частот, что также привлекает хищницу. Посмотрите, как дайвер помог лимонной акуле.

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