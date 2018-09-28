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Акула вцепилась в лодку ловца барракуд: видео
Житель Багамских островов отправился на рыбалку, но столкнулся с неожиданным препятствием.
Анастасия Баринова
28 сентября 2018 в 18:55
«Я был крайне изумлен, я не ожидал этого — говорит Мунро. – Но в итоге я перерезал леску, слегка потряс мотор, и она отцепилась».
«Компанию» рыбаку составила лимонная акула (лат. Negaprion brevirostris). Ее другие названия – жёлтая, короткорылая острозубая или панамская острозубая. Этот хищник, представляющий опасность для человека, водится в тропических водах на западе Атлантического океана и на юго-востоке Тихого океана. Некоторые особи могут вырастать до 340 см в длину и весить более 180 кг.
Желтые акулы чутко реагируют на любое резкое движение и тут же атакуют объект. Ритмичные вращения лопастей судовых винтов производят волны определенных частот, что также привлекает хищницу. Посмотрите, как дайвер помог лимонной акуле.