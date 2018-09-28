Запрещенные канцерогены отравляют косаток по всему миру
Подсчитав количестко косаток, обитающих в разных частях планеты, специалисты из Орхусского университета обнаружили, что во многих местах популяции стремительно сокращаются. На основе анализа тканей и сравнения данных о численности животных ученые нашли ответ: убийцей косаток являются полихлорированные дифенилы (ПХД, англ. PCB) — канцерогенные вещества, загрязнившие воды мирового океана.
Созданные в 1929 году ПХД широко применялись в электротехнике и других сферах, пока не было открыто их пагубное влияние на здоровье: они накапливаются в жировых тканях организма, нарушая работу множества жизненно важных органов. С 70-х годов во всем мире началась остановка производства этих соединений, однако уже к тому времени было выпущено более миллиона тонн этих веществ. В 2001 году производство и использование ПХД наряду с другими стойкими органическими загрязнителями было запрещено Стокгольмской конвенцией ООН. Их уничтожение — процесс очень длительный, и до наших дней на планете все еще остается более 80% глобальных запасов ПХД.
Находясь на вершине пищевой цепочки, косатки особенно сильно страдают от накопления в организме токсичных соединений, так как вместе со своей добычей они поневоле получают ударную дозу опасных веществ. Исследователи установили, что концентрация ПХД в тканях у них достигает 1300 миллиграммов на килограмм при максимально допустимой норме в 50 миллиграммов на килограмм. И даже если представить, что в мире внезапно не осталось ПХД — следы веществ еще долго будут влиять на животных, передаваясь следующим поколениям косаток вместе с материнским молоком.
На основе данных о концентрации ПХД в подкожном жире 351 косатки из разных частей Мирового океана ученые отмечают, что более половины исследованных популяций испытывают влияние этих вредных веществ. Согласно прогнозам, численность косаток останется прежней или может даже вырасти только в Арктике и Антарктике — регионах, почти не зараженных ПХД. И напротив, в акваториях промышленно развитых регионов, от Японии до Бразилии, косатки могут полностью исчезнуть в ближайшие 50 лет. Уже сейчас в этих местах их численность снизилась вдвое по сравнению с 1960-ми годами.
Специалисты подчеркивают, что усилия по борьбе с ПХД должны быть активизированы. Они также напоминают, что экологическую проблему нужно решать в комплексе, поскольку влияние на здоровье морских животных оказывают и другие химические соединения, а также пластик.