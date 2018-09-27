Трагическая случайность: в Индонезии убита беременная тигрица
25 сентября житель острова Суматра пришел проверить свою ловушку, установленную на кабана, но оказалось, что в нее попала тигрица, которую заметили несколько местных жителей. Они сообщил об этом лесничим. Власти выехали на место происшествия для того, чтобы найти пропавшую жертву, но опоздали и обнаружили ее мертвой рядом неподалеку. Веревка, обмотанная вокруг туловища тигрицы, не оставляла сомнений в том, что именно ловушка стала причиной смерти животного.
Суматранские тигры — эндемичные звери, относящиеся к вымирающим видам. Это самый мелкий тигр из современных подвидов, по размерам более близкий к леопардам или ягуарам, зато он обладает очень мощными лапами, позволяющими долго гнаться за жертвой. Его также отличает особенно агрессивное поведение, что объясняется резким сокращением ареала и учащением конфликтов с людьми. Из-за сокращения ареала тигры все чаще навещают населенные людьми места, что приводит к конфликтам с людьми. Охота на домашний скот особенно возмущает жителей, и они загораются жаждой мести. Уже в 1978 году в дикой природе насчитывалось лишь около 1000 особей, а в наши дни их осталось не более 400. Каждый убитый суматранский тигр — невосполнимая потеря для планеты. Однако после того, как эксперты провели вскрытие погибшей в ловушке особи, трагическая ситуация развернулась в полной мере: выяснилось, что тигрица была беременна. Мы лишились не только взрослой самки, но и нескольких полосатых котят, которые могли восполнить стремительные потери в численности суматранских тигров.
Согласно индонезийскому природоохранному закону от 1990 года, убийство тигра карается тюремным заключением на срок до 5 лет и штрафом в размере 100 миллионов рупий (около 6 700 долл. США). Узнайте, в какой стране популяция тигров растет.