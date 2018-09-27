Природа

Трагическая случайность: в Индонезии убита беременная тигрица

В индонезийской провинции Риау на острове Суматра в ловушку для кабана попала беременная тигрица.
Анастасия Баринова
27 сентября 2018 в 15:13
  • Трагическая случайность: в Индонезии убита беременная тигрица
    Фото: Tiomax80/Flickr.com

25 сентября житель острова Суматра пришел проверить свою ловушку, установленную на кабана, но оказалось, что в нее попала тигрица, которую заметили несколько местных жителей. Они сообщил об этом лесничим. Власти выехали на место происшествия для того, чтобы найти пропавшую жертву, но опоздали и обнаружили ее мертвой рядом неподалеку. Веревка, обмотанная вокруг туловища тигрицы, не оставляла сомнений в том, что именно ловушка стала причиной смерти животного.

Суматранские тигры — эндемичные звери, относящиеся к вымирающим видам. Это самый мелкий тигр из современных подвидов, по размерам более близкий к леопардам или ягуарам, зато он обладает очень мощными лапами, позволяющими долго гнаться за жертвой. Его также отличает особенно агрессивное поведение, что объясняется резким сокращением ареала и учащением конфликтов с людьми. Из-за сокращения ареала тигры все чаще навещают населенные людьми места, что приводит к конфликтам с людьми. Охота на домашний скот особенно возмущает жителей, и они загораются жаждой мести. Уже в 1978 году в дикой природе насчитывалось лишь около 1000 особей, а в наши дни их осталось не более 400. Каждый убитый суматранский тигр — невосполнимая потеря для планеты. Однако после того, как эксперты провели вскрытие погибшей в ловушке особи, трагическая ситуация развернулась в полной мере: выяснилось, что тигрица была беременна. Мы лишились не только взрослой самки, но и нескольких полосатых котят, которые могли восполнить стремительные потери в численности суматранских тигров.

Согласно индонезийскому природоохранному закону от 1990 года, убийство тигра карается тюремным заключением на срок до 5 лет и штрафом в размере 100 миллионов рупий (около 6 700 долл. США). Узнайте, в какой стране популяция тигров растет.

Тоже интересно

Самый знаменитый тигр Индии пропал

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Как российский турист насмешил весь Таиланд
Как российский турист насмешил весь Таиланд
Тоже интересно
Впервые за сто лет мировая популяция тигров увеличилась
Впервые за сто лет мировая популяция тигров увеличилась
Женщины моря
Женщины моря