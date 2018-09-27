Тысячи покрышек поднимают со дна Средиземного моря: видео
В середине XX века в некоторых странах начался эксперимент по созданию искусственных рифов из автомобильных покрышек: предполагалось, что на них вырастут кораллы, что привлечет сюда рыб и других морских обитателей. Единственный аспект, не учтенный при реализации идеи, оказался критичным: синтетический материал не стал базой для рифа. Более того, с годами токсичные вещества и тяжелые металлы начали выделяться в воду, и людям пришлось устранять последствия неудачного эксперимента. В начале 2000-х годов началась очистка акватории Флориды от подобного заражения, а теперь пришла очередь Франции. Здесь искусственный риф на основе 25 000 покрышек был создан почти 40 лет назад в полукилометре от Канн, но морские обитатели его не заселили. Вместо этого шины начали разлагаться, отравляя воду.
В 2015 году дайверы удалили со дна около 2500 шин, а масштабная операция началась недавно, после того, как были найдены средства. Миллион евро выделило правительство Франции, еще 200 тысяч евро — производитель шин, компания Michelin. Планируется, что до конца года дно будет очищено от десяти тысяч шин, а оставшиеся 12,5 тысяч будут подняты во втором квартале 2019 года. Покрышки будут отправлены в центры переработки, где их раздробят на мелкие гранулы, которые затем можно использовать в строительстве. Узнайте, как нужно создавать искусственный риф правильно.