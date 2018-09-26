Тайна фиолетового апельсина раскрыта
В начале сентября жительница Брисбена Нети Моффитт порезала для своего двухлетнего сына апельсин, купленный в привычном магазине. Однако наутро оставшиеся дольки стали ярко-фиолетовыми, хотя на вкус апельсин был самым обычным.
«Это выглядело так, будто кто-то обмакнул этот апельсин в чернила. Но у нас нет и никогда не было чернил», — рассказала Нети журналистам. Такой же случай произошел в Австралии в 2015 году, и ответ тогда так и не был найден. Опасаясь за здоровье ребенка, Нети обратилась к представителям здравоохранения, а теперь они представили результаты исследования.
Лаборатория департамента здравоохранения штата Квинсленд провела анализ не только оставшихся долек, но также ножа и ножеточки. Согласно выводам специалистов, фиолетовый цвет является результатом активации антоцианов — окрашенных пигментов, содержащихся в апельсине. Именно антоцианы нередко определяют цвет лепестков цветков, плодов и осенних листьев, придавая им фиолетовую, синюю, розовую, коричневую или красную окраску. Активация этого процесса до конца не исследована, и случай с апельсином вносит в его изучение свою лепту.
На фиолетовых участках плода обнаружилась повышенная концентрация железа и других металлов. По всей видимости, пигменты апельсина вступили в химическую реакцию с металлическими микрочастицами на свежезаточенном ноже. Специалисты подчеркивают, что ни изменившийся пигмент, ни следы металла не представляют угрозы для здоровья.
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