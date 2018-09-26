Природа

Тюлень отвесил каякеру пощечину осьминогом: видео

Занимаясь каякингом, молодой новозеландец оказался в гуще смертельной схватки между тюленем и осьминогом.
Анастасия Баринова
26 сентября 2018 в 17:22
  • Тюлень отвесил каякеру пощечину осьминогом: видео
    Фото: taiyomasuda/Instagram

Любители активного отдыха на воде плавали на каяках у побережья Кайкоуры в Новой Зеландии. Одновременно они тестировали новую модель камеры GoPro, что позволило запечатлеть удивительную сцену: тюлень, внезапно появившийся из воды, ударил одного из спортсменов по лицу осьминогом. По словам друзей мужчины, после первой атаки тюлень снова погрузился в воду, чтобы вынырнуть и швырнуть осьминога с новой силой.



В рацион тюленей, помимо рыбы, входят и моллюски. Охотясь на крупных осьминогов, тюлени захватывают их и с силой бросают в воду — оглушенное животное легче победить.

По словам новозеландских каякеров, в этом случае победа тоже досталась ластоногому, хотя осьминог, очевидно, сражался не менее упорно.

Посмотрите, как осьминоги дерутся между собой.

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