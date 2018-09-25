150 зверей в год: пара британских пенсионеров спасает ёжиков
С 2000 года в Великобритании на 30% уменьшилась популяция ежей: сейчас их менее миллиона. Как и другие животные, ежи страдают от изменения климата, уменьшения кормовой базы и исчезновения среды обитания. Они также могут осиротеть, попасть в ловушки или получить травмы при столкновении с хищниками — а в этом случае выжить в дикой природе сложно.
Заботу о животных, обитающих в графстве Линкольншир на востоке Англии, взяла на себя семейная пара — Фрэнк и Вероника Тетты. Три десятка лет назад супруги выкормили и выпустили в дикую природу нуждавшегося в помощи ежика, а затем люди стали приносить им новых и новых подопечных.
В 1995 году к ним поступил потерявший зрение еж. Его назвали Эндрю и оставили у себя: выжить в лесу он бы уже не смог. По его имени и был назван реабилитационный центр: Andrew’s Hedgehog Hospital. Животным здесь оказывают всю необходимую помощь, а затем стараются найти новый безопасный дом — чаще всего, зверей «усыновляют» жители сельской местности, предлагая территорию своих хозяйств.
Andrew’s Hedgehog Hospital лечит и выпускает на волю до 150 ежей. В заботе о них супругам помогает множество добровольцев, в том числе профессиональных ветеринаров. Центр под свою опеку также взял 12-й герцог Мальборо Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль: помимо финансовой помощи, герцог готов предоставить свои обширные угодья для выздоровевших ежиков.
Узнайте о характере и поведении этих зверей.