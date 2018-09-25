  • Бабочка пьет птичьи слезы: редкое видео
    Фото: Science Magazine/YouTube
  • Бабочка пьет птичьи слезы: редкое видео
    Фото: Science Magazine/YouTube
Природа

Бабочка пьет птичьи слезы: редкое видео

Некоторые насекомые добывают воду и химические элементы из слезной жидкости позвоночных — в основном, рептилий. Недавно появились свидетельства того, как бабочка использует для этого птицу.
Анастасия Баринова
25 сентября 2018 в 18:08
1

Бразильский биолог Леандро де Лима Мораес (Leandro de Lima Moraes) занимается изучением тропических насекомых. Ночью в окрестностях реки Солимойнс (участок Амазонки) он понаблюдал на необычной трапезой бабочек Gorgone macarea — и даже снял одну из них на видео.


В течение ночи ему удалось увидеть двух особей G.macarea: каждая из этих бабочек направляла хоботок к глазу и пила из него слезную жидкость. Интересно, что «жертвами» обеих бабочек стали птицы одного вида — ручьевые муравьянки Hypocnemoides melanopogon. При этом птиц подобное вторжение не тревожило: возможно потому, что по ночам они способны впадать в оцепенение.

Само по себе явление лакрифагии (питание выделениями из глаз) известно: некоторые виды чешуекрылых тоже пьют слезы, но в качестве поставщика минералов и витаминов они выбирают черепах или крокодилов. Науке было известно только два вида бабочек, которые питались на птицах: мадагаскарская Hemiceratoides hieroglyphica и южноамериканская Azeta melanea, a потому наблюдения Леандро Мораеса особенно ценны.

Узнайте, зачем крокодилы плачут.

Тоже интересно

Горькие слезы черепах

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Ученые случайно обнаружили целый подземный город (фото)
Ученые случайно обнаружили целый подземный город (фото)
Тоже интересно
Самый одинокий шимпанзе в мире ищет друзей
Самый одинокий шимпанзе в мире ищет друзей
Спецпроект
Кашкайш и Лиссабон: неделя в Атлантике
Кашкайш и Лиссабон: неделя в Атлантике