Популяция тигров в Непале удвоилась
В 2010 году 13 стран, на территории которых обитают тигры, договорились о реализации мер, направленных на защиту популяций этих животных. Согласно программе, к 2022 году численность тигров в каждом из государств должна удвоиться. Первым вплотную к этим показателям приблизился Непал: здесь за десять неполных лет количество величественных полосатых хищников выросло почти в два раза, со 121 до 235 особей. Подсчет проводился на основе данных полевых экспедиций и фотоловушек.
В XX веке тигр был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (IUCN) как вымирающий вид. Он также включен в Красную книгу России и охранные документы других стран. Охота на тигров запрещена во всем мире. Общая численность составляет 3200 взрослых особей. 540 из них живет в России, где также происходит рост популяции, хотя и немногим медленнее (в 2010 году их насчитывалось 460).
«Каждый тигр имеет значение — как для Непала, так и для всего мира», — говорит доктор Гана С. Гурунг (Ghana S Gurung), представитель WWF в Непале, — «и пока Непал всего лишь в нескольких тиграх от нашей цели удвоить их популяцию, тем важнее подчеркивать необходимость постоянной защиты этого вида и постоянных улучшенных мест обитания для долгосрочного выживания тигров».
Увеличение численности тигров в Непале с радостью отметил и Леонардо Ди Каприо, актер и основатель фонда Ди Каприо, который спонсировал сохранение тигров в непальском национальном парке Бардия и других местах с 2010 года.
Успехи Непала объясняются серьезными усилиями, предпринятыми на всех уровнях и в отношении всех редких животных. Вместе с рейнджерами и чиновниками заботу о природе взяли на себя местные жители. В результате страна уже в пятый раз за последние восемь лет отмечает «365 дней без единого выявленного случая убийства носорогов браконьерами».
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