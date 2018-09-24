Загадка шоссе, усеянного мертвой рыбой: видео
14 сентября на юго-восточное побережье США обрушился атлантический ураган «Флоренс». Основной удар пришелся на Северную и Южную Каролину: под водой оказались обширные территории, более 40 человек погибло.
Когда стихия утихомирилась, коммунальные службы приступили к устранению последствий ее буйства. В частности, в округе Пендер сотрудникам пожарного департамента пришлось освобождать автомагистраль I-40 (Interstate 40) от тысяч мертвых рыб.
Как только специалисты прибыли на место, перед ними открылась сюрреалистичная картина: гладкое дорожное покрытие было усеяно мертвой рыбой. Частью она уже начала гнить на солнце, источая далеко вокруг себя неприятный запах. Объясняется этому загадочному явлению нашли быстро: во время наводнения трасса была покрыта 75-сантиметровой толщей воды, и людям приходилось перемещаться на лодках. Вода ушла, но рыбы, которые она принесла с собой, остались на асфальте; некоторые были очень крупными и представляли серьезную опасность для дорожного движения.
Посмотрите, как рыбой покрылся Нью-Йорк.