  • «Это что за рыба?» Редкое видео с большеротом
    Фото: EVNautilus/YouTube
  • «Это что за рыба?» Редкое видео с большеротом
    Фото: EVNautilus/YouTube
Природа

«Это что за рыба?» Редкое видео с большеротом

Биологи сняли редкое видео о жизни глубоководной рыбы в американском морском парке Папаханаумокуакеа.
Анастасия Баринова
24 сентября 2018 в 14:07
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Один из представителей отряда угреобразные (лат. Anguilliformes), большерот (лат. Eurypharynx pelecanoides), изучен довольно слабо: эта рыба предпочитает глубины от 1200 до 1400 метров. Порой она встречается в 500 метрах от поверхности воды и даже случайно попадается в сети.

Большероты вырастают до 80 см (длина самой крупной описанной особи — метр), при этом на пасть приходится 1/3 от общей длины тела. Благодаря этому рыба способна проглотить добычу, значительно превышающую её размеры, и это же дало ей еще одно имя — рыба-пеликан, по аналогии с птицей, имеющей сумку на клюве. На кончике тонкого хвоста располагается светящийся орган: он используется в качестве приманки для добычи.

Недавно биологи из некоммерческой научной организации Ocean Exploration Trust изучали виды, обитающие в американском национальном парке Папаханаумокуакеа — крупнейшем морском заповеднике мира. В объектив подводной камеры попала рыба, которую они даже не сразу узнали. На записи слышны реплики исследователей: «Что ты такое? …О, это рыба! Чего, рыба?! ».

Рыба-пеликан раздувает пасть и извивается, а потом стремительно уплывает. Посмотрите на других удивительных морских обитателей.

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