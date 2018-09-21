2085
0
Греческий пляж опутан гигантской паутиной: фото и видео
Берег залива на западе Греции покрылся 300-метровой паутиной — сильное зрелище!
Анастасия Баринова
21 сентября 2018 в 18:25
4
В понедельник (17 сентября) побережье в городке Этолико оказалось покрыто гигантским ковром, сотканным пауками рода Tetragnatha. Эти миниатюрные существа питаются комарами и другими насекомыми, а в пору размножения нередко плетут такие крупные сети.
Ученые поясняют, что тетрагнатиды не представляют угрозы для человека. Их массовое скопление имеет две причины: брачный сезон и рост количества комаров, расплодившихся из-за жаркой погоды и высокой влажности. Это — «ответ экосистемы»: как только температура воздуха начнет понижаться, станет меньше комаров — и тех, кто ими питается.
Посмотрите на другую гигантскую паутину.