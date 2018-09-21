Природа

Монерон: остров морских львов

Четверо фотографов отправились на Монерон — остров с уникальными для России подводными ландшафтами, омываемый теплой кристально прозрачной водой.Но главный бонус — сотни сивучей на берегу.
Константин Новиков
21 сентября 2018 в 20:08
  • Монерон: остров морских львов
    У нас нет данных о том, сколько морских львов было на Монероне хотя бы сто лет назад. Но, по свидетельствам рыбаков начала XX века, — «как камней на берегу». Фото: Андрей Нарчук

«Сивучи? А они ушли на Сахалин, на нерест горбуши» — такими словами встретил нас Анатолий Лиханов, инспектор природного парка «Остров Монерон».

Работа Анатолия не из легких — отслеживать браконьеров в водах охраняемых территорий, выискивать «диких» туристов, которые без разрешения высаживаются на берег, а параллельно с этим — обеспечивать быт и работу туристического центра в рекреационной зоне парка. Работа малооплачиваемая, но, как говорит Анатолий, интересная. Вот и его сын пошел по отцовским стопам — тоже работает инспектором в парке. «Ладно, может, и не все сивучи ушли, кого-то увидим», — посмеивается Лиханов.

Целый год мы готовились к экспедиции, две недели ждали на Сахалине разрешения от пограничников. И вот так нас приветствует остров, названный древними айнами (они же — курильцы) «Тодомосири», что в переводе означает «Остров морских львов»! Одна из главных целей нашего приезда — сделать подводные съемки сивучей в фантастически прозрачной и синей воде, а это возможно только здесь, на Монероне. Но, похоже, у этих тюленей, или, как их еще называют, северных морских львов, свои планы.

По словам Владимира Бурканова, кандидата биологических наук, члена Совета по морским млекопитающим, нельзя с точностью сказать, сколько сивучей будет находиться на Монероне в какой-то момент: «Сивучи — кочующий вид. Они приходят стадами и уходят стадами, их количество меняется каждый день. Зимой их на острове много, полагаю, несколько тысяч, а летом значительно меньше». Владимир уже восьмой год работает на Монероне, ведет учет сивучей. «Думаю, и по годам количество морских львов здесь меняется. В этом их может быть две тысячи, в следующем три», — поясняет ученый.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№180, сентябрь 2018).
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