Монерон: остров морских львов
«Сивучи? А они ушли на Сахалин, на нерест горбуши» — такими словами встретил нас Анатолий Лиханов, инспектор природного парка «Остров Монерон».
Работа Анатолия не из легких — отслеживать браконьеров в водах охраняемых территорий, выискивать «диких» туристов, которые без разрешения высаживаются на берег, а параллельно с этим — обеспечивать быт и работу туристического центра в рекреационной зоне парка. Работа малооплачиваемая, но, как говорит Анатолий, интересная. Вот и его сын пошел по отцовским стопам — тоже работает инспектором в парке. «Ладно, может, и не все сивучи ушли, кого-то увидим», — посмеивается Лиханов.
Целый год мы готовились к экспедиции, две недели ждали на Сахалине разрешения от пограничников. И вот так нас приветствует остров, названный древними айнами (они же — курильцы) «Тодомосири», что в переводе означает «Остров морских львов»! Одна из главных целей нашего приезда — сделать подводные съемки сивучей в фантастически прозрачной и синей воде, а это возможно только здесь, на Монероне. Но, похоже, у этих тюленей, или, как их еще называют, северных морских львов, свои планы.
По словам Владимира Бурканова, кандидата биологических наук, члена Совета по морским млекопитающим, нельзя с точностью сказать, сколько сивучей будет находиться на Монероне в какой-то момент: «Сивучи — кочующий вид. Они приходят стадами и уходят стадами, их количество меняется каждый день. Зимой их на острове много, полагаю, несколько тысяч, а летом значительно меньше». Владимир уже восьмой год работает на Монероне, ведет учет сивучей. «Думаю, и по годам количество морских львов здесь меняется. В этом их может быть две тысячи, в следующем три», — поясняет ученый.
Остров, куда мы прибыли, расположен в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина. Здесь находят древние следы человеческой деятельности, однако постоянное население проживало на Монероне только с 1905-го по 1970 год. А до этого, видимо, рыбаки и зверобои устраивали тут лишь временные стоянки.
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Монерон по праву считается одним из самых чистых уголков Дальнего Востока, но и здесь встала проблема пластикового мусора. Мы не заметили серьезных загрязнений, однако биолог Владимир Бурканов уверен: складывающаяся ситуация может сильно осложнить жизнь местным морским обитателям. «И на Монерон вода приносит пластиковые бутылки, упаковочную ленту, — рассказывает Бурканов. — Морские львы, путаясь в ней, рискуют погибнуть. Мы видим это на снимках фотоловушек и помогаем животным, когда это возможно». Фото: Андрей Сидоров
Первые упоминания острова в документах относятся к XVII веку. В ту пору заселен он не был, но формально принадлежал Японии и был нанесен на японские карты. В XVIII ве-ке, не зная об этом, остров заново открыли французские мореплаватели под командованием Жана-Франсуа де Лаперуза. «Мы заметили маленький плоский остров, между ним и Сахалином располагался пролив шириной около шести лье, — читаем в дневнике капитана. — Я назвал его островом Моннерона, по имени офицера инженерных войск из нашей экспедиции».
С 1905-го до 1945 года на Монероне постоянно проживали японцы, более 2000 человек. Они построили причал, пирс, дороги, метео-станцию, маяк и провели подводную телефонную линию. В это время жители активно занимались лесозаготовками и рыболовством в окрестных водах. С 1945 года остров принадлежал СССР, а впоследствии перешел к России. Пока лесозаготовки и рыболовство в этом регионе считались экономически выгодными, на Монероне жили люди. С 1970 года остров приобрел статус закрытой пограничной территории, и жителей на нем не осталось. А через четверть века, в 1995 году, тут был создан природный парк общего значения, который назвали «Заказник остров Монерон». В 2007 году статус особо охраняемой природной территории был изменен с заказника на государственный природный парк «Остров Монерон».
Остров омывает северная ветвь Цусимского течения, которая называется течение Соя. Прогретые воды из Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей доходят до юга Сахалина, смягчая климат в этой части Японского моря, так что подводный мир региона совмещает в себе черты субтропической и умеренной зон.
Наша группа из четырех подводных фотографов прибыла на Монерон в середине августа. Попасть на остров можно из Невельска — небольшого портового городка на западном побережье Сахалина. Но сначала нужно получить разрешение в администрации Сахалинской области и допуск пограничников. Это может занять достаточно много времени, особенно если вы собираетесь на Монерон не на один день. Нам повезло, и уже через неделю, мы стояли груженные дайверским оборудованием и запасом продовольствия в порту Невельска. Здесь, среди ржавых рыболовецких шхун, мы провели пару часов, ожидая завершения всех пограничных формальностей, а потом на крохотном суденышке, по ясной погоде и спокойному морю, за четыре часа добрались до высоко торчащего из воды маленького островка, зеленого и гористого. Наш кораблик пришвартовался в ковше бухты Чупрова — так в этих местах называют закрытые пристани, формой напоминающие ковш. Вокруг торчали столбчатые вулканические черные скалы. Довольно скоро нам удалось то, ради чего мы сюда прибыли, — погрузиться под воду.
Первое, что меня поразило, — то, какая она теплая: 22, а местами 24 градуса, притом что средняя температура поверхностных вод в Татарском проливе в это время не поднимается выше 10−18 (а рядом, в Охотском море, на восточном побережье Сахалина, где мы ныряли всего пару дней назад, — и вовсе не выше 6 градусов). А еще вода была удивительно прозрачной: даже стоя на пирсе, можно было разглядывать раков-отшельников и трепангов, мирно пасущихся на дне, на глубине 10 метров.
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Дальневосточный трепанг Apostichopus japonicus, единственный представитель голотурий (морских огурцов) в России. За ним охотятся браконьеры: деликатес популярен в Японии и Китае — там моллюска сушат или варят (чтобы, например, использовать в салатах). Фото: Сергей Шанин
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Голожаберные моллюски — брюхоногие улитки, подобные сухопутным слизням. Питаются гидроидными полипами, а в своих спинных выростах накапливают непереваренные стрекательные клетки, которыми обороняются от врагов. Фото: Константин Новиков
Подводная жизнь поразила яркостью красок и ошеломляющей смесью северных бореальных видов с тропическими. В крис-тально-чистой воде можно любоваться такими привычными обитателями Охотского и Берингова морей, как актинии метридиумы, или типичными для Японского моря гигантскими осьминогами Дофлейна. Но настоящий шок испытываешь, когда в привычном северном ландшафте ты вдруг сталкиваешься с тепловодными голожаберными моллюсками хермиссендами или морскими ушками — галиотисами. Зона прилива и отлива плотно покрыта ламинариями разных видов, а на многочисленных мелководьях и каменных скалах отдыхают тюлени Ларга и сивучи (да-да, мы все-таки их увидели!). Ларга — классические представители настоящих тюленей. Их лежбища располагаются на плоских каменистых отмелях: животные скученно отдыхают, лежа на боку и внимательно наблюдая за окрестнос-тями. В случае тревоги все дружно бросаются в воду и уже оттуда наблюдают за тем, что происходит на берегу. Вообще, под водой эти тюлени совсем не такие пугливые. Попривыкнув, они спокойно подходят к ныряльщику, могут осмотреть и обнюхать ласты, даже попробовать их на зуб.
Сивучи на Монероне — давний объект изучения морских биологов. «Все животные с метками прошли через мои руки, — расскажет мне позже Владимир Бурканов (вместе с коллегами они метят морских львов на острове и отслеживают миграцию животных). — Это, наверное, чуть больше 10 тысяч животных. Сейчас мы уже хорошо представляем себе, как связаны между собой разные районы Дальнего Востока, как перемещаются по ним морские львы». Как утвержает Владимир Бурканов, сивучи в районе острова Монерон встречаются со всех российских лежбищ — с лежбищ Охотского моря, Курильских и даже с Командорских островов.
В наш приезд сивучей на Монероне было действительно очень мало, небольшая группа молодых самок с детенышами ютилась на скалах недалеко от бухты Чупрова и базы инспекторов природного парка, в котором мы и разместились. Обследуя западный берег от мыса Сивучий до скалы «Путь смерти», мы встретили еще одну маленькую группу — молодых сивучей, которые с любопытством нас изучали и даже дали возможность сделать несколько подводных кадров. Северный морской лев относится к семейству ушастых тюленей. (В отличие от настоящих тюленей, у этих животных сохранилась маленькая ушная раковина, за что группа и получила название.) Есть у морских львов и более существенные отличия от настоящих тюленей. Например, у сивучей сохранился коленный сустав, поэтому они могут ходить по суше на четырех лапах-ластах.
Мы наблюдали за морскими львами долго. Как мы успели заметить, они всегда стараются занять более высокие скалы и камни: ловко взбираются наверх по практически вертикальным стенам. Как рассказали нам инспектора, весной и летом громадные секачи бьются за расположение самок и собирают порой внушительные гаремы. Мы не застали крупных (а они могут весить более тонны) самцов — в основном, как уже было сказано, нам попадались на глаза молодые особи и самки с детенышами.
Под водой сивучи очень грациозны и маневренны. В отличие от неповоротливых Ларга они передвигаются за счет передних ласт: их полеты в воде напоминали движения воздушных асов, с многочисленными петлями, бочками, изменениями направления. Особенно эффектно это смотрелось в чистейшей синей воде, на фоне удивительных подводных ландшафтов острова. «Приехали бы вы в сентябре, поглядел бы я тогда на все эти ваши ныряния! Тут бы плавали сотни сивучей. Они быстро бы вас выгнали из воды», — смеялся сопровождавший нас инспектор Женя, когда мы возращались на лодку, недовольные слишком редкими встречами с морскими львами.
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Еще один голожаберник — Triopha catalinae. Во время экспедиции нам удалось сфотографировать больше десяти видов голожаберных моллюсков, в том числе и виды, впервые зафиксированные в российских водах. Найти существо размером от 1 до 5 сантиметров на площади в сотни квадратных метров очень сложно — помогает лишь яркая окраска. Фото: Андрей Нарчук
Остров Монерон имеет вулканическое происхождение, и его возраст, по оценкам специалистов сравнительно невелик — около 2 миллионов лет. Под водой мы наблюдали в основном скалистый, каменистый грунт. В некоторых бухтах все дно пронизывали удивительные колодцы и тоннели. Особенно впечатляюще выглядели они в бухте, названной именем лейтенанта Леонида Константиновича Кологераса (в 1868 году он командовал шхуной «Восток»: на ней экспедиция отправилась к острову, чтобы картографировать его и провести промер глубин).
Природа образования этих колодцев и тоннелей под водой не очень понятна. Наиболее достоверной выглядит такая версия: камни более твердых пород, попадая в ложбины мягких скал, протирают эти большие круглые дыры в результате воздействия волн. Чем глубже втирается в породу камень, тем шире становится отверстие, соседние отверстия соединяются, образуя тоннели. Скалы с просверленными колодцами покрывают водоросли, на стенах появляются ковры из актиний, а в каньонах и тоннелях снуют любопытные тюлени. Невозможно оторваться от этого зрелища!
Если присмотреться повнимательнее, можно разглядеть множество мелких обитателей подводного мира. Среди ризоид (образований, напоминающих корни) ламинарии, которую привычнее называть морской капустой, то тут, то там встречаются блюдечки раковин галиотиса, тропического моллюска морское ушко — того, что так ценится кулинарами в Японии и эстетами — за яркий зеленый блеск перламутра — в Европе. В России галиотис обитает исключительно в водах острова Монерон (и охраняется законом). Только в охраняемых водах природного парка Монерон можно встретить и десятки особей трепанга — буквально на пятачке в несколько квадратных метров. В Приморье и Японском море найти эту голотурию уже не так просто.
Во время ночных погружений нам довелось видеть, как мириады креветок и десятки осьминогов выходят из своих укрытий. Наша команда использовала каждое мгновенье, чтобы снимать этот удивительный подводный мир. Мы по 8−10 часов проводили в воде, выбираясь на сушу только для того, чтобы перебраться на другое место или зарядить аккумуляторы в камерах. За неделю, которую мы провели на Монероне, нам удалось дважды обогнуть весь остров и сделать десятки тысяч интересных снимков.
У нас нет сомнений: здешний удивительный подводный мир поразит воображение любого. Подобно острову Кокос в Коста-Рике, Монерон мог бы привлекать сотни туристов, желающих заглянуть в нетронутый мир за зеркальной поверхностью воды. Однако попасть в природный парк очень сложно и уж тем более непросто организовать погружения. Нужно преодолеть многочисленные бюрократические преграды и, как уже говорилось, получить разрешения от погранслужбы ФСБ. А еще найти и арендовать судно, чтобы переправиться на остров, поскольку регулярного сообщения нет: цена на услугу будет зависеть только от аппетитов хозяина вашего плавсредства.
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Еще один голожаберник — Triopha catalinae. Во время экспедиции нам удалось сфотографировать больше десяти видов голожаберных моллюсков, в том числе и виды, впервые зафиксированные в российских водах. Найти существо размером от 1 до 5 сантиметров на площади в сотни квадратных метров очень сложно — помогает лишь яркая окраска. Фото: Андрей Нарчук
Наконец, администрация Сахалинской области частенько использует туристический центр на острове как место аудиенции дорогих гостей из других регионов — на это время остров закрывают для всех прочих: то есть, даже при наличии всех возможных разрешений, попасть туда не удастся.
Экологический и подводный туризм нужно развивать аккуратно. Необходимо показывать людям самые прекрасные уголки нашей страны, и Остров морских львов — одно из таких мест. Хотелось бы, чтобы Монерон стал желанной точкой на карте для всех любителей дикой природы и подводного мира.
…Время нашей экспедиции подошло к концу. Последние пару дней инспекторы природного парка ждали «встречное» судно — с геологами; и все время отслеживали прогноз погоды — ветер крепчал, надвигался шторм. Ребята говорили, что если судно с геологами не придет в ближайшие пару дней, то мы останемся на острове как минимум на неделю, пережидать непогоду. Но нам снова повезло, судно прибыло за нами точно в срок — мы отправились обратно на Сахалин. Под сгущавшимися черными тучами вдали медленно таял Остров морских львов.