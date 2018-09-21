Богомол ловит рыбу: редкое фото
Добычей богомолов могут стать и насекомые, и позвоночные вроде ящериц, лягушек, птиц, мышей и других животных (кстати, порой более крупных, чем сам охотник).
Богомол поймал колибри в штате Колорадо. Эти птицы — черногорлые архилохусы — вырастают до 8 см в длину.
Фото: TOM VAUGHAN VIA UNIVERSITY OF BASEL
В 2017 году на юго-западе Индии (штат Карнатака) был замечен пятисантиметровый древесный богомол (лат. Hierodula tenuidentata), который успешно ловил рыбу! Здесь надо пояснить: в интернете немало видеозаписей, на которых богомолы ловят и поедают рыбок — но все эти встречи хищника с жертвой нарочно подстроены людьми и сняты в неволе. Охота «дикой» особи ещё ни разу не была задокументирована.
Богомола-рыбака заметил местный житель Раджеш Путтасвамайя в своем саду на крыше — и рассказал об этом коллегам-биологам. Наблюдения продолжились; богомол целых пять ночей наведывался к искусственному прудику («Прямо как лиса в курятник», — заметил энтомолог Роберто Баттистон). Насекомое подбиралось к воде, ступая по листьям кувшинки, а когда гуппи подплывали слишком близко к поверхности, хватало их. С 7 по 11 марта им были пойманы девять рыбок — причём в сложных условиях: либо в сумеречном свете, либо ночью при свете простой люминесцентной лампочки (прибавьте сюда отражения, блики и другие оптические препятствия между двумя средами).
Удивительным кажутся, во-первых, выбор жертв (ведь в садик на крыше залетали насекомые вроде ос и бабочек), во-вторых, время охоты, и в-третьих, память насекомого. Глаза богомолов хорошо приспособлены для дневной охоты, но, очевидно, способны различить и движения рыбок в полутёмной воде.
Итоги наблюдений 2017 года, опубликованные в Orthoptera Research, свидетельствуют о способности богомолов быстро обучаться: один раз найдя удачное «рыбное место», он возвращался к нему на протяжении всех следующих ночей.
Ученые предстоят новые серии наблюдений — это поможет выяснить, насколько среди богомолов распространена рыбалка.
Узнайте о брачном поведении этих насекомых.