Кубомедузы: ядовитые пришельцы в Средиземном море
Курортный сезон-2018 на пляжах Апулии (региона на юго-востоке Италии) был омрачен присутствием ядовитых кубомедуз Carybdea marsupialis. Их замечали на мысе Гаргано, Бари и других местах.
Этот вид медуз обычен для вод Австралии, Японии, Филиппин — а в Средиземном море их начали регулярно замечать еще с 80-х годов.
Причины распространения медуз до конца не ясны. Не исключено, что свою роль сыграл перелов рыбы, которая питается их личинками. В результате медузы лишились естественных врагов и размножились больше, чем позволяет кормовая база в привычных им местах обитания, что побудило их искать новые акватории.
Свое название класс кубомедуз (лат. Cubozoa) получил из-за формы колокола, которая в сечении имеет прямоугольную форму. Прикосновение любого из четырёх щупалец Carybdea marsupialis (которые достигают 5−15 см в длину) вызывает ожог, а последствия вроде отёков, жжения, покалывания и сильных болей могу проявляться в течение двух месяцев.
При этом заметить ядовитых прозрачных и быстро плавающих хищников непросто.
Чтобы снизить риск встречи с кубомедузами, ученые советуют не купаться в тёмное время суток: ночное освещение пляжей привлекает Carybdea marsupialis к берегу. В случае ожога пораженное место следует обработать аммиаком и водой — и непременно обратиться за медицинской помощью. Узнайте о других стрекающих, опасных для любителей купания.