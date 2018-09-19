  • Уссурийская харза — самая яркая куница
    Фото: Национальный парк «Земля леопарда»
  • Уссурийская харза — самая яркая куница
    Фото: Национальный парк «Земля леопарда»
  • Уссурийская харза — самая яркая куница
    Фото: Национальный парк «Земля леопарда»
  • Уссурийская харза — самая яркая куница
    Фото: Национальный парк «Земля леопарда»
  • Уссурийская харза — самая яркая куница
    Фото: Национальный парк «Земля леопарда»
Природа

Уссурийская харза — самая яркая куница

Фотоловушки в парке «Земли леопарда» зафиксировали одного из самых необычных его обитателей — харзу.
Анастасия Баринова
19 сентября 2018 в 18:10
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Один из самых крупных представителей рода куниц — это харза (желтогрудая или уссурийская куница, лат. Martes flavigula). Животное вырастает до 80 см в длину, и еще около 40 см приходится на хвост. Для сравнения: максимальный показатель лесной куницы — 58 см, американской — 45 см. Помимо внушительных размеров, харза отличается пестрой многоцветной окраской. Полюбуйтесь: верх головы и морда черные, нижняя челюсть — белая, шерсть на горле и груди — ярко-желтая, на туловище этот цвет тускнеет до золотистого оттенка, и, наконец, хвост и ноги — темно-бурые. Такая экзотическая раскраска, характерная для тропических зверей, досталась уссурийской кунице неспроста — благодаря ей другие, более крупные, хищники не стремятся охотиться на харзу.

Летний мех уссурийских куниц темнее, короче и грубее зимнего. Несмотря на красивый оттенок, мех этот не сильно ценится, поэтому желанной добычей для охотников харза тоже не является. Самая крупная опасность, которая этому виду угрожает — это вырубка лесов и, как следствие, исчезновение привычного ареала обитания и кормовой базы.

Харза полностью оправдывает афоризм «Движение — жизнь». Она быстро бегает, стремительно лазает по деревьям и ловко перепрыгивает с ветки на ветку. В этом ей помогают длинные острые когти, на удивление подвижные пальцы, да и крупные мощные лапы в целом.

Перепрыгивая с дерева на дерево, зверь делает скачки до 4 метров. Все это позволяет ему быть одним из наиболее успешных и сильных таежных хищников: в его рацион входят не только орехи или насекомые, но также белки, мыши, зайцы, соболи, птицы и даже такое крупное копытное животное, как кабарга (лат. Moschus moschiferus).

Кстати, желтогрудая куница также является редким видом этих хищников, который живет и охотится стайно. Во время охоты харзы растягиваются по местности и перекликаются характерными тявкающими звуками. Все их действия четко согласованы — каждый зверек знает, чем заняты другие. Хитрость харзы не раз отмечались зоологами. В прошлом году харза успешно опустошала ловушки, установленные специалистами парка «Земля леопарда» для исследований, проявив смекалку и интеллект.

Узнайте о других обитателях «Земли леопарда».

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