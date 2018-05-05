  • Боятся ли морские черепахи ураганов?
    Фото: Florida Leatherbacks/Twitter
  • Боятся ли морские черепахи ураганов?
    5−15 мая 2018 г. Фото: Florida Leatherbacks/Twitter
  • Боятся ли морские черепахи ураганов?
    12 сентября: накануне приближения урагана «Флоренс» Фото: Florida Leatherbacks/Twitter
Природа

Боятся ли морские черепахи ураганов?

В мае ученые установили на кожистую черепаху трекер, чтобы отслеживать ее перемещения в сезон кладки яиц. Эти данные также помогли узнать, как рептилия спаслась от урагана.
Анастасия Баринова
19 сентября 2018 в 15:23

Кожистые черепахи (лат. Dermochelys coriacea) встречаются в Атлантическом, Тихом, Индийском океане и Южно-Китайском море. Это самые крупные современные черепахи: некоторые гиганты могут весить почти тонну килограммов и достигать 2,5 метров в длину. Несмотря на внушительные размеры, рептилии относятся к уязвимым видам животных. Яйца они откладывают раз в 1—3 года, делая в разных местах около 10 кладок по 100 яиц в каждой, после чего уплывают.

Волонтеры из организации Florida Leatherbacks, которые занимаются изучением кожистых черепах, решили проследить все перемещения одной из них в сезон размножения, и установили на самку по кличке Исла (Isla) передатчик.

Эксперимент начался в мае. Рептилия сделала кладку и уплыла, затем вернулась в поисках нового места, и так — несколько раз.

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К июню, за 40 дней наблюдений, Исла заложила 11 гнезд и в общей сложности проплыла около 4900 км.

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