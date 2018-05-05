Боятся ли морские черепахи ураганов?
Кожистые черепахи (лат. Dermochelys coriacea) встречаются в Атлантическом, Тихом, Индийском океане и Южно-Китайском море. Это самые крупные современные черепахи: некоторые гиганты могут весить почти тонну килограммов и достигать 2,5 метров в длину. Несмотря на внушительные размеры, рептилии относятся к уязвимым видам животных. Яйца они откладывают раз в 1—3 года, делая в разных местах около 10 кладок по 100 яиц в каждой, после чего уплывают.
Волонтеры из организации Florida Leatherbacks, которые занимаются изучением кожистых черепах, решили проследить все перемещения одной из них в сезон размножения, и установили на самку по кличке Исла (Isla) передатчик.
Эксперимент начался в мае. Рептилия сделала кладку и уплыла, затем вернулась в поисках нового места, и так — несколько раз.
К июню, за 40 дней наблюдений, Исла заложила 11 гнезд и в общей сложности проплыла около 4900 км.
Сезон размножения был закончен, но последующие данные, поступившие с трекера, оказались не менее интересными. В начале сентября к юго-восточному побережью США приблизился ураган «Флоренс», и ученые предположили, что Исла изменит свой путь: этим рептилиям необходимо запасаться воздухом на поверхности, а ураган приводит к подъему уровня воды. Однако черепаха не изменила своих планов и спокойно продолжила свое движение без изменения маршрута, даже несмотря на то, что ей пришлось плыть через зону урагана.
Исследователи не могли упустить такую возможность: ранее не удавалось изучить, как именно морские черепахи и другие подводные животные перемещаются в условиях урагана. Теперь за передвижениями Ислы можно следить в твиттере Florida Leatherbacks в онлайн-режиме.
По мнению ученых, невозмутимость черепахи, продолжающей свой путь, хотя на нем возник бушующий ураган, говорит о том, что эволюционно черепахи выработали механизмы защиты против стихийных бедствий. В пользу этого также говорит тот факт, что в сезон размножения они откладывают сотни яиц в разных местах: даже если несколько гнезд будет повреждено, другие обязательно останутся в порядке, и популяция продолжит свое существование.
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