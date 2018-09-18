Как спасают животных во время урагана «Флоренс»: видео
В эти дни на побережье Северной Каролины и других американских штатов бушует «Флоренс». Ураган с порывами ветра до 56 км/ч смещается в западном направлении, оставляя за собой затопленные огромным количеством осадков территории. По последним данным, погибло 32 человека, около 900 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. При этом ураган и его последствия опасны не только для людей, но и для животных: во время удара стихии те особенно беспомощны.
Множество жителей штатов, оказавшихся в зоне риска, было эвакуировано, но о братьях наших меньших тоже не забыли. Помощью потерянным или забытым животным занимаются и военные, и спасатели, и добровольцы. Наибольший героизм проявил пастор Мэтью Дрейк из Северной Каролины: вместе с другими членами церкви он отправился на лодке проверять, не остались ли в затопленных зданиях люди. В итоге Мэтью и его помощники спасли нескольких собак и кошек, совершенно ослабших и тонущих в прибывающей воде.
Уровень воды поднялся настолько высоко, что животные были дезориентированы, обессилены и не могли выплыть к суше. Специалисты Coast Guard рассказывают, как они «собирали» мокрых собак по залитым городским улицам; при этом некоторые были настолько испуганы, что прыгали обратно в воду, и погоня начиналась заново. Читать далее
А в одном из домашних хозяйств собаки были заперты в клетке: они беспомощно вставали на задние лапы, пытаясь держаться выше затапливающей их воды. Пленников вовремя заметили волонтеры организации EARS (Emergency Animal Rescue and Shelter). Они напоминают, что питомцев при эвакуации необходимо брать с собой. В данном случае собаки не имели на малейшего шанса на самостоятельное спасение и неминуемо бы погибли.
Посмотрите, как «Флоренс» выглядит из космоса.