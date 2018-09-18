  • Как спасают животных во время урагана «Флоренс»: видео
    Фото: USCG Mid-Atlantic/Twitter
  • Как спасают животных во время урагана «Флоренс»: видео
    Фото: USCG Mid-Atlantic/Twitter
  • Как спасают животных во время урагана «Флоренс»: видео
    Фото: U.S. Dept of Defense/Twitter
Природа

Как спасают животных во время урагана «Флоренс»: видео

В США появилось множество «Ноевых ковчегов»: люди на лодках вывозят зверей из водной ловушки, которую устроил ураган «Флоренс».
Анастасия Баринова
18 сентября 2018 в 19:51

В эти дни на побережье Северной Каролины и других американских штатов бушует «Флоренс». Ураган с порывами ветра до 56 км/ч смещается в западном направлении, оставляя за собой затопленные огромным количеством осадков территории. По последним данным, погибло 32 человека, около 900 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. При этом ураган и его последствия опасны не только для людей, но и для животных: во время удара стихии те особенно беспомощны.

Множество жителей штатов, оказавшихся в зоне риска, было эвакуировано, но о братьях наших меньших тоже не забыли. Помощью потерянным или забытым животным занимаются и военные, и спасатели, и добровольцы. Наибольший героизм проявил пастор Мэтью Дрейк из Северной Каролины: вместе с другими членами церкви он отправился на лодке проверять, не остались ли в затопленных зданиях люди. В итоге Мэтью и его помощники спасли нескольких собак и кошек, совершенно ослабших и тонущих в прибывающей воде.

Уровень воды поднялся настолько высоко, что животные были дезориентированы, обессилены и не могли выплыть к суше. Специалисты Coast Guard рассказывают, как они «собирали» мокрых собак по залитым городским улицам; при этом некоторые были настолько испуганы, что прыгали обратно в воду, и погоня начиналась заново. Читать далее

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