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Собака и сорока — лучшие друзья: видео
Живущая из Британии собака по кличке Бу нашла себе нового необычного друга.
Анастасия Баринова
18 сентября 2018 в 16:17
Эта история случилась в деревушке Сабден, что на западе Англии.
Однажды местный житель Стив Ростон, как обычно, вывел своего уиппета по кличке Бу (Boo) на прогулку. Правда, в тот раз она закончилась неожиданно: на земле пес заметил ослабевшую сороку.
Стив принес ее домой, и с тех пор птица, получившая имя Майк (Magpie Mike), живет в их семье. Она проводит много времени с Бу, играет и даже спит рядом с ним.
Когда хозяева отправляются в паб, Майк летит с ними и дегустирует пиво, а дома сорока с удовольствием общается с людьми на своем птичьем языке. У Майка есть свой аккаунт в сети Twitter, где можно посмотреть больше забавных видеороликов. Посмотрите, как котенок подружился с хаски.