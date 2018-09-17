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Фото: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society
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Фото: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society
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Фото: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society
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Фото: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society
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Фото: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society
История спасения запутавшихся хвостами бельчат
Специалисты Общества защиты животных штата Висконсин провели операцию по спасению бельчат, которых нашел один из местных жителей. Создавая для своего потомства гнездо, каролинская белка (лат. Sciurus carolinensis) использовала не только длинные стебли травы, но и найденные волокна пластика. Хвосты малышей запутались в прочной синтетике; они продолжали расти, а материал въедался в их шерсть и мышцы.
Каролинская белка обитает в восточной части Северной Америки, к западу от реки Миссисипи до северных границ Канады. Сезон размножения приходится на декабрь-февраль, а второй за год выводок появляется на свет в середине лета. Бельчата рождаются голыми и весят меньше 18 граммов; полностью шерстяной покров формируется к седьмой неделе. В помете бывает от 2 до 8 детенышей, мать вскармливает их на протяжении 7−10 недель.
Для белок хвост — жизненно важная часть тела: он помогает им держать равновесие и не замерзнуть в холодную погоду. А как тут расти и с любопытством познавать мир, если вы даже с места сдвинуться не можете и беспомощно копошитесь в гнезде вместе с братьями и сестренками? В случае этих малышей ситуация могла обернуться смертью: пластиковые волокна столь сильно сдавили их мягкие ткани, что туда перестала поступать кровь и в ближайшее время начался бы некроз. К счастью, их вовремя нашли люди и приступили к миссии спасения, которая была успешно выполнена. Операцию проводили под общим наркозом. Хвосты спутались так крепко, что ветеринары не могли понять, кому какой принадлежит. Однако за 20 минут с помощью ножниц головоломка была решена.
Сейчас бельчата уже отошли от наркоза и остаются под наблюдением специалистов: необходимо убедиться, что кровоток восстановился полностью и малышам ничего не угрожает. Узнайте о том, как пластик вредит другим животным.