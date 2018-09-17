Белухи приняли в стаю нарвала: видео
Белухи и нарвалы — зубатые киты, которых относят к одному семейству Monodontidae. И те, и другие — очень социальные животные, но друг с другом обычно не взаимодействуют.
Их ареалы пересекаются, но у нарвалов он намного меньше. Этих животных легко отличить: у нарвала — тёмная кожа с крапинками, у белух — белоснежная. Самое заметное отличие — внушительный бивень нарвалов, которого лишены другие китообразные.
Наблюдая за популяцией белух в заливе Святого Лаврентия (северо-запад Атлантики), ученые из экологического проекта GREMM (Group for Research and Education on Marine Mammals) обнаружили: на протяжении как минимум трёх лет (2016, 2017 и 2018) с ними плавает «чужак» — молодой самец-нарвал.
Сравнив рисунок на его шкуре, биологи пришли к выводу, что это один и тот же нарвал. Этим летом его встретили в компании 9−10 молодых белуг-самцов — и, похоже, никто из них не возражал против присутствия сородича. Нарвал следовал на одной скорости с остальными, одновременно с ними нырял, поднимался на поверхность для вдоха и также, как они, пускал пузыри.
Это редкий случай. Залив Святого Лаврентия — устье одноименной реки, которая протекает по территории США и Канады, соединяя Великие озера с Атлантическим океаном. В ней обитает изолированная популяция белух и других китообразных, но нарвалы живут в тысяче километров к северу.
Голубым отмечен ареал нарвалов, жёлтым прямоугольником — устье реки Святого Лаврентия, где биологи встретили группу белух.
Изображение: whales.org.
Ученые также не исключают, что в ближайшее время среди этой популяции могут появиться юные особи: гибриды белухи и нарвала. Узнайте, как появляются гибриды тигров и львов.