  • На популярном греческом пляже обрушилась скала: видео
    Фото: nathelie0521/Instagram
  • На популярном греческом пляже обрушилась скала: видео
    Фото: nathelie0521/Instagram
Природа

На популярном греческом пляже обрушилась скала: видео

В знаменитой «Бухте контрабандистов» произошёл обвал. Несколько туристов попали в больницу.
Анастасия Баринова
17 сентября 2018 в 16:00

На северо-западе острова Закинф, в водах Ионического моря находится пляж Навайо (в переводе с греческого — Кораблекрушение). Прежде пляж носил имя Святого Георгия (по названию монастыря неподалёку), но в 1980 году контрабандисты, перевозившие нелегальный груз из Турции в Италию, затопили здесь свое судно во время попытки скрыться от греческих властей. Впоследствии шторм выбросил корабль на пляж — и с тех пор у Греции появилась популярная достопримечательность, которую провали «Бухтой контрабандистов».

Со всех сторон пляж окружен отвесными белыми известняковыми утесами высотой от 45 до 200 метров; добраться до него можно только по воде. На вершине обрыва находится обзорная площадка, с которой нередко прыгают бейсджамперы. Иногда это заканчивается трагедией: в июне 2012 года здесь разбился парашютист из Великобритании.

Недавно на пляже снова едва не погибли люди: 13 сентября на глазах у отдыхающих от склона откололся огромный каменный пласт — и рухнул на берег.

Людям пришлось спасаться бегством от камнепада; поднявшаяся волна опрокинула три лодки.

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