На популярном греческом пляже обрушилась скала: видео
На северо-западе острова Закинф, в водах Ионического моря находится пляж Навайо (в переводе с греческого — Кораблекрушение). Прежде пляж носил имя Святого Георгия (по названию монастыря неподалёку), но в 1980 году контрабандисты, перевозившие нелегальный груз из Турции в Италию, затопили здесь свое судно во время попытки скрыться от греческих властей. Впоследствии шторм выбросил корабль на пляж — и с тех пор у Греции появилась популярная достопримечательность, которую провали «Бухтой контрабандистов».
Со всех сторон пляж окружен отвесными белыми известняковыми утесами высотой от 45 до 200 метров; добраться до него можно только по воде. На вершине обрыва находится обзорная площадка, с которой нередко прыгают бейсджамперы. Иногда это заканчивается трагедией: в июне 2012 года здесь разбился парашютист из Великобритании.
Недавно на пляже снова едва не погибли люди: 13 сентября на глазах у отдыхающих от склона откололся огромный каменный пласт — и рухнул на берег.
Людям пришлось спасаться бегством от камнепада; поднявшаяся волна опрокинула три лодки.
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Rock slide @ shipwreck beach. To use this video in a commercial player or in the broadcasts, please email license@storyful.com #rickslide #rockfall #shipwreckbeach #justhappened
Публикация от Nathelie Meng (@nathelie0521) 13 Сен 2018 в 4:10 PDT
Семерым потребовалась медицинская помощь; среди пострадавших наиболее сильно — 34-летняя чешская туристка с травмой позвоночника. Её муж и двое детей получили более лёгкие травмы.
Местные власти ввели временный запрет на посещение пляжа, перекрыв к нему доступ со стороны воды. Узнайте, как в Марокко обрушилась знаменитая арка.