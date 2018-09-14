Как растение-мутант реагирует на опасность: видео
Биологи из Висконсинского университета в Мадисоне (США) изучали реакцию растений на раздражители. Им удалось наглядно показать: в стрессовых ситуациях (например, при повреждении листьев гусеницами) растения начинают вырабатывать глутаминовую кислоту, а вследствие этого резко повышается уровень кальция, который запускает защитные механизмы растения. Интересно, что тот же глутамат служит для передачи нервных сигналов и в организмах животных.
Учёные смогли визуализировать клеточные процессы с помощью зелёного флуоресцентного белка, полученного от медузы Aequorea victoria. В лаборатории было выращено растение с интересной мутацией: при повреждении они начинало флуоресцировать (испускать зеленоватое свечение), будучи помещённым под лучи ультрафиолета.
Выяснилось, что сигнал о повреждённых листьях распространяется по остальным частям растения довольно быстро, а выделение глутамата начинается за считанные секунды. Это напоминает процессы, протекающие в организме человека: в момент опасности сердце бьётся быстрее из-за поступления дополнительного кальция, который вызывает усиленное сокращение мышц. У растений нет аналогичных органов — но схожая реакция заставляет задуматься, какую роль играют сигналы мозга для защитных механизмов.
Посмотрите на растения, светящиеся в темноте.