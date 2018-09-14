  • В зоопарке Денвера родилась руконожка: видео
    Фото: Denver Zoo
  • В зоопарке Денвера родилась руконожка: видео
    Фото: Denver Zoo
  • В зоопарке Денвера родилась руконожка: видео
    Фото: Denver Zoo
  • В зоопарке Денвера родилась руконожка: видео
    Фото: Denver Zoo
Природа

В зоопарке Денвера родилась руконожка: видео

Зоопарк Денвера участвует в программах по восстановлению популяций редких животных. Особенных успехов специалисты добились в разведении мадагаскарских руконожек.
Анастасия Баринова
14 сентября 2018 в 13:31

Мадагаскарская руконожка, или ай-ай (лат. Daubentonia madagascariensis, англ. aye-aye) — примат, относящийся к вымирающим видам животных. Он обитает только в тропических лесах Мадагаскара, и исчезновение лесных массивов отражается на численности популяции. Млекопитающее размером до 44 см с 60-сантиметровым хвостом и вытянутыми тонкими пальцами обладает короткими лапами с согнутыми когтями, вследствие чего передвигается медленно. Возможно, эта особенность и дала ему имя в русском языке.

Английский вариант имеет две версии: aye-aye могло быть возгласом восхищения при открытии вида в 1780 году. Кроме того, название звучит похоже на heh heh («я не знаю» в малагасийском языке): местные жители считали животное священным и опасались называть его по имени. В некоторых зоопарках мира реализуется программа по восстановлению этого редкого вида. В США увидеть руконожек можно только в семи зоопарках — 24 особи в общей сложности. Большой вклад в это вносит зоопарк Денвера: здесь ай-ай чувствует себя комфортно и продолжает свой род, а затем малышей отправляют в парки по всей планете для поддержания генетического разнообразия.

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