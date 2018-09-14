В зоопарке Денвера родилась руконожка: видео
Мадагаскарская руконожка, или ай-ай (лат. Daubentonia madagascariensis, англ. aye-aye) — примат, относящийся к вымирающим видам животных. Он обитает только в тропических лесах Мадагаскара, и исчезновение лесных массивов отражается на численности популяции. Млекопитающее размером до 44 см с 60-сантиметровым хвостом и вытянутыми тонкими пальцами обладает короткими лапами с согнутыми когтями, вследствие чего передвигается медленно. Возможно, эта особенность и дала ему имя в русском языке.
Английский вариант имеет две версии: aye-aye могло быть возгласом восхищения при открытии вида в 1780 году. Кроме того, название звучит похоже на heh heh («я не знаю» в малагасийском языке): местные жители считали животное священным и опасались называть его по имени. В некоторых зоопарках мира реализуется программа по восстановлению этого редкого вида. В США увидеть руконожек можно только в семи зоопарках — 24 особи в общей сложности. Большой вклад в это вносит зоопарк Денвера: здесь ай-ай чувствует себя комфортно и продолжает свой род, а затем малышей отправляют в парки по всей планете для поддержания генетического разнообразия.
В начале августа в Денвере родился новый детеныш мадагаскарской руконожки. Малышка получила имя Тонкс — в честь волшебницы Нимфадоры Тонкс из книг про Гарри Поттера. Имя ее матери, Беллатриса, также связано с персонажем из этой саги (Беллатриса Лестрейндж). Эти имена стали определенной отсылкой к тому, что руконожки для малагасийцев — буквально «те, кого нельзя называть». Отец малышки получил свое имя из «Властелина колец» (возможно, благодаря оригинальной внешности ай-ай): его зовут Смеагол, или Голлум.
В дикой природе новорожденные руконожки питаются молоком до семи месяцев, но Беллатриса не проявила материнских инстинктов, и заботу о Тонкс взяли на себя сотрудники зоопарка. Посетители смогут увидеть нового обитателя спустя пару месяцев, а пока малышка набирается сил. Посмотрите на капуцина-плаксу из Московского зоопарка.