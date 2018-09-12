Слоны и жирафы в зимнем лесу: фото
Осадки в Южно-Африканской Республике обычно выпадают в летний период (с ноября по март), а в некоторых местах еще и в зимний период (с июня по август). Тем не менее, заморозки, и тем более снегопады, случаются редко: так, средняя температура зимы в Кейптауне — +7 °C, в других городах Капской провинции — +3…+10 °C. Привычным явлением снег является только в горах, но и там снегопады не очень обильны.
Однако с изменением климата на планете аномальные явления происходят все чаще: всего несколько месяцев назад, в июле, Западная Капская провинция оказалась завалена снегом. Перед тем последний крупный снегопад происходил в 1994 году в горных областях на границе с Лесото; толщина снежного покрова тогда составила около 50 см.
В эти дни в регионе снова выпали зимние осадки, хотя рекорд двадцатилетней давности не был побит. По всей Капской провинции, а также в Квазулу-Наталь, за три дня вырос снежный покров толщиной 10−25 см. Многие дороги были закрыты, а те автомобили, которых осадки застигли врасплох, оказались в снежной ловушке. Но больше всего оказались удивлены звери, приготовившиеся встречать весну.
В особенно сложном положении оказались животные, не приспособленные к зимним условиям — слоны, антилопы и жирафы. К счастью, снег продержался в регионе лишь несколько дней, не причинив им серьезного вреда.
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