Туристам встретился огромный львиный прайд: видео
Видеозаписью поделился Рэм Гойел (Ram Goyel), вместе с семьёй осматривавший парк из окон автомобиля. В парке Крюгера, как и в других заповедниках, действуют строгие правила посещения: в частности, машины должны передвигаться на небольшой скорости, чтобы не спугнуть животных, а люди не имеют права покидать салон. Посмотрите, как туристы-нарушители едва не лишились жизни при встрече с гепардами.
Заметив вдалеке группу животных песочного цвета, Рэм решил, что это антилопы импалы. Но затем его сердце «почти выпрыгнуло из груди»: по дороге навстречу туристам не спеша двигался львиный прайд. Удивительным было количество животных — целых 15 особей, необычным оказалось и то, что в состав прайда входил белый трансваальский лев (лат. Panthera leo krugeri).
Белые львы не являются отдельным подвидом: окраска шкуры является следствием лейкизма. В национальном парке Крюгера, а также в смежном с ним резервате Тимбавати уже несколько поколений обитают такие животные, передавая эту генетическую мутацию своим потомкам.
Семейная стая львов (прайд) состоит из взрослых самцов (от одного до трёх), нескольких половозрелых самок и их детёнышей. Иногда численность прайда может достигать 30−40 животных, однако на территории парка Крюгера львы объединяются в небольшие группы, и встреченный прайд — крупнейший из встреченных туристами.
Посмотрите мини-фильм, снятый львицами о самих себе.