Что происходит с тушей слона за 5 дней: видео
Вступая в схватки друг с другом, слоны порой наносят друг другу тяжелые увечья своими массивными бивнями. Самца, пострадавшего при подобных обстоятельствах, встретили операторы программы Safari Live.
Зверь едва передвигался, а из его раны в животе свисали внутренности. После того, как наступила неизбежная смерть, журналисты решили посмотреть весь цикл жизни и смерти в экосистеме. Установив рядом с тушей камеру, они вели съёмку на протяжении недели.
В первый же день попрощаться со своим сородичем пришли другие слоны: между этими зверями крепки социальные связи — а ещё у них есть особые похоронные ритуалы. Завершив их, слоны удалились, и на смену им пришли птицы и звери, питающиеся падалью.
Пир не прекращался ни днем, ни ночью. При этом выдерживалась строгая субординация: стервятники, вскоре слетевшиеся к мёртвому телу, поневоле уступили гиенам первое место в очереди, потому что не могли проткнуть клювами толстую кожу слона.
Впрочем, в течение пары дней они постоянно возвращались к горе плоти: им необходимо делать запасы мяса для ждущих в гнезде беспомощных птенцов. Спустя несколько дней к туше подошел леопард, но не заинтересовался ею.
Кроме того, пропитанная кровью и помётом земля привлекла червей, навозных жуков и других насекомых. В какой-то момент останки представляли из себя кишащую червями массу, а затем от них остался лишь голый скелет.
Специалисты поясняют, что подобные наблюдения не только позволяют проследить все звенья пищевой цепи: с их помощью можно оценивать условия жизни слонов. Например, в Ботсване туши этих животных встречаются редко, что означает сравнительно благополучное состояние популяции и низкий уровень браконьерства, тогда как в Мозамбике слонов убивают часто, и это прореживает их ряды. Единственным позитивным результатом можно считать обилие корма для остальных обитателей саванны.
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