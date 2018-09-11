Более 60 000 деревьев высадят в России благодаря народному финансированию
Этой осенью в десяти российских регионах будет высажено более 60 000 деревьев. Посадки пройдут на пострадавших от пожаров территориях. Средства на лесовосстановление собирались усилиями пользователей сервиса Posadiles.ru; все, кто оказал поддержку, получат фото и GPS-координаты с места посадок.
Осенний сезон посадок был открыт на прошлой неделе в Челябинской области, где активисты Движения ЭКА высадили более 3000 сосен на выгоревшем лесном участке у поселка Кременкуль. Посадки продолжатся до конца октября в Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Астраханской, Челябинской областях, Пермском крае, Карелии, Чувашии, Удмуртии и Мордовии. Молодые деревья будут высажены на участках, специально подготовленных местными лесничествами, которые будут осуществлять последующий уход за саженцами.
Жители России могут принять личное участие в запланированных посадках либо поддержать их на сайте Posadiles.ru.
«В России в этом году пожарами пройдено несколько миллионов гектар леса. Иногда кажется, что волонтерские посадки не смогут изменить ситуацию и восполнить потери, однако большое складывается из малого и ценно каждое посаженное дерево. В деле сохранения лесов важен вклад каждого из нас», — отмечает директор Движения ЭКА Елена Горохова.
Проект «ПосадиЛес» был запущен в 2015 году Движением ЭКА, межрегиональной общественной организацией, уже восемь лет занимающейся лесовосстановлением и массовым экологическим просвещением. Силами волонтёров было посажено более 10 миллионов саженцев в 47 регионах России, создано 5000 школьных питомников. Посмотреть отчеты с посадок можно здесь. На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев либо подписаться на ежемесячный платеж.