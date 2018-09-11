Открыты новые виды глубоководных рыб
Исследования проводились в Перуанско-Чилийском, или Атакамском жёлобе. Его длина — 5 900 км, ширина — от 30 до 90 км, а с глубиной 8 069 метров эта тихоокеанская впадина незначительно уступает Марианскому жёлобу (10 994 метра).
Одной из целей экспедиции ко дну жёлоба был сбор информации о липаровых рыбах, также известных, как морские слизни (лат. Liparidae). Это семейство морских лучепёрых рыб известно тем, что обитает на огромной глубине. Внешне они отличаются от других глубоководных рыб: их небольшое полупрозрачное тело не имеет чешуи, их зубы — необычно маленькие, однако липаровые идеально приспособлены к жизни в условиях высокого давления: их кости чрезвычайно прочны. При этом если морского слизня вынести на поверхность, его кости размякнут, а тело превратится в студень из-за непривычно высокой температуры воздуха.
Одним из результатов экспедиции стало открытие трёх видов неуловимых морских слизней, обитающих на глубине около 7,5 километра. Здесь живет достаточно беспозвоночных, необходимых липаровым для питания, но нет конкуренции с другими видами рыб.
Ученые дали новым слизням временное название: розовый, голубой и пурпурный атакамский липарис. Видеозапись их жизни была сделана с помощью дистанционно управляемого аппарата, способного опускаться на расстояние до 11 км от поверхности воды. Погружение может занять до четырех часов, затем около суток устройство ведет наблюдение, после чего по сигналу сбрасывает балласт и устремляется вверх.
Помимо фото- и видеосъёмки, аппарат может захватывать образцы флоры и фауны. Это позволило исследователям получить одного из слизней в хорошем состоянии. Сейчас его описанием занимаются специалисты из Университета Ньюкасла и других научных учреждений. В общей сложности в Атакамском жёлобе было сделано более 100 часов видеозаписей и 11 468 фотографий.
Посмотрите на результаты экспедиции ко дну Марианского жёлоба.