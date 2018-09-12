Природа

Хранители Галапагосов

Экспедиция National Geographic помогает спасти подводный рай.
Текст и фото: Энрик Сала
12 сентября 2018 в 19:05
  • Хранители Галапагосов
    Галапагосский морской лев преследует большой косяк сальпы у эквадорского острова Исабела.

Каждые пять секунд соленая вода летела нам в лицо, надувную лодку сильно качало. Метрах в ста над неустанно бьющимися волнами возвышался свод из вулканической породы — знаменитая арка Дарвина.

Я посмотрел на своего коллегу Пелайо Салинаса, старшего океанолога из Фонда Чарлза Дарвина, постоянно подпрыгивающего на сидушке от качки. Пелайо вообще человек улыбчивый, но тут разулыбался от уха до уха. Мы находились у острова Дарвин (Кулпеппер), самого северного в Галапагосском архипелаге. Пелайо называет его «бриллиантом в короне».

Укрывшись от океанских волн за Аркой Дарвина, Пелайо давал мне и нашему подводному оператору Ману Сан Феликсу последние наставления: «Как только окажетесь в воде, сразу погружайтесь на дно. Двигайтесь за мной к краю подводной террасы. Когда будете на месте, держитесь за камни и ждите. Запаситесь терпением».

Мы спрыгнули в воду. Течение оказалось настолько мощным, что нам пришлось скорее погрузиться, чтобы нас не унесло в океан. Оказавшись на дне на глубине около 20 метров, мы заняли позицию на каменистом плато, на которое опирается Арка Дарвина.

К поверхности тянулся серый пластиковый цилиндр — он был привязан к небольшому бую. Вокруг него вилась стайка рыб-бабочек размером с блюдце, ярко-желтого цвета с черными полосками. Прошло пять минут, но ничего особенного не происходило. Когда мои подводные часы отсчитали десятую минуту ожидания, я посмотрел на Пелайо, дав ему знак, что пора бы поискать что-то поинтереснее. Но тут его глаза расширились, и он указал мне за спину. Я развернулся и увидел крупное — больше двух метров — тело акулы-молота с головой едва ли не самой причудливой формы среди всех представителей царства животных. За ней из глубины показались еще два силуэта, затем еще и еще — в общей сложности я насчитал 20 акул. За подобным зрелищем туристы и едут на остров Дарвин — место обитания крупнейшей популяции акул-молотов на планете.

  • Хранители Галапагосов
    У острова Дарвин сосредоточена одна из крупнейших в мире популяций акул-молотов.
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Статья опубликована в журнале National Geographic (№179, август 2018).
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