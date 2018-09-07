  • Отравленная Африка
    Этот молодой лев — один из трех представителей известного кенийского прайда Marsh, которые погибли в 2015 году, отведав отравленную карбосульфаном коровью тушу: скотоводы масаи подозревали львов в нападении на скот.
  • Отравленная Африка
    Чтобы убить животное при помощи яда, достаточно обработать наконечники стрел снадобьем, сваренным из акокантеры. Отравленные стрелы масаи по традиции изготавливают и продают на рынке в Олпуси-Мору на границе Кении и Танзании.
Природа

Отравленная Африка

Дешевые ядохимикаты стали в Африке мощным оружием, уничтожающим природу Кении.
Текст: Эдвин Добб Фото: Чарли Хэмилтон Джеймс
7 сентября 2018 в 16:59
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Несколько недель подряд два льва из парка Амбосели нападали на коров и коз. Терпение масайских скотоводов иссякло.

«Решите эту проблему к Рождеству, — обратились масаи в Службу охраны природы Кении (KWS) в конце декабря прошлого года, — или мы решим ее сами». Обстановка на собрании общины накалилась, и один юноша прямо заявил: «Мы умеем убивать львов».

Он имел в виду не только копья, которые они с соплеменником прихватили с собой: речь шла о яде — именно этот вид оружия теперь все чаще выбирают скотоводы, для которых львы отнюдь не символ нации, оберегаемый Службой охраны природы, а угроза их благополучию.

  • Отравленная Африка
    Эти масаи ведут скот в заповедник Масай-Мара. Из-за таких выпасов сокращается кормовая база диких животных, на которых охотятся львы и гиены. Хищники переключаются на скот, пастухи в отместку подбрасывают им отравленные туши.

Кеннет Оле Нашуу, старший инспектор KWS, решил, что лучшим выходом из положения будет перемещение львов из Осевана (района на севере национального парка Амбосели), где они живут рядом с пастбищами домашнего скота, в соседний национальный парк Цаво-Уэст. Для этого животных требовалось временно погрузить в сон.

Ночью в сочельник к Оле Нашуу и другим рейнджерам присоединился масаи Люк Маамай из природоохранной организации Lion Guardians («Хранители львов»). На джипе они доехали до расчищенной среди кустарника площадки и при свете большой яркой луны затаились в ожидании львов — пары молодых братьев.

Люк поставил динамик на крышу машины и включил запись блеяния раненого теленка буйвола — львы не могут устоять перед этим звуком. Уже через 15 минут из тени показалось крупное животное. Когда Оле Нашуу вновь включил фары, мы увидели львицу — одну из двух сестер, примкнувших к братьям, но не состоявших с ними в родстве. Самка находилась метрах в десяти перед машиной и осторожно двигалась к небольшому деревцу, где Люк привязал козьи потроха для приманки. Оле Нашуу подал сигнал ветеринару, сидевшему во втором джипе с ружьем, заряженным дротиком с транквилизатором… Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№179, август 2018).
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