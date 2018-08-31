Новая Зеландия избавляется от кошек
Администрация новозеландских регионов Саутленд и Окленд рассматривает меры по избавлению от кошек. Планируется, что животных зарегистрируют, стерилизуют и снабдят чипом. После того, как они умрут, хозяева не смогут завести нового питомца. Если кошка будет замечена «на экологически значимом участке» без микрочипа, искать владельца не будут — животное сразу же подвергнут эвтаназии.
Это заставит людей отнестись к выполнению нового закона серьезно, но результат того стоит. Экологи поясняют, что уже через несколько лет состояние окружающей среды заметно улучшится: сюда вернутся птицы, чья жизнь была под угрозой из-за кошек.
Местные жители возмущены — и не только из-за того, что им придется остаться без домашнего любимца. Они также напоминают, что кошки помогают сдерживать распространение грызунов. Однако в одобрении новой программы никто не сомневается: недавно Новая Зеландия взяла курс на искоренение инвазивных видов животных, к числу которых относятся и завезенные сюда кошки. Оказавшись в идеальных условиях без естественных врагов, хищники приступили к охоте, уничтожая эндемичных птиц и других обитателей островов.
Помимо кошек, угрозу уникальной фауне Новой Зеландии несут горностаи и опоссумы, а также крысы. Инициаторы идеи обещают, что с ними будет вестись не менее интенсивная борьба с использованием как традиционных методов (например, пестицидов или отстрела), так и новых технологий («умные ловушки»). Общий бюджет кампании, рассчитанной до 2050 года, составляет $19,5 млн.