  • В Сочинском парке объявлена охота на енотов
    Фото: Pixabay.com
  • В Сочинском парке объявлена охота на енотов
    Фото: Pixabay.com
  • В Сочинском парке объявлена охота на енотов
    Фото: Pixabay.com
Природа

В Сочинском парке объявлена охота на енотов

Еноты, поселившись в Сочинском национальном парке, стали причинять вред остальным его обитателям.
Анастасия Баринова
30 августа 2018 в 14:43

В 60-е годы на территорию Кубани и Северного Кавказа был завезен енот-полоскун, или американский енот (лат. Procyon lotor). Это было сделано с целью увеличения биоразнообразия, однако идея оказалась неудачной. Симпатичный зверек успешно акклиматизировался, прижился и начал выживать с новых земель их коренных обитателей. Не встретив естественных врагов, енот сам стал соперником для куниц, лис, шакалов, барсуков и птиц — он легко выгоняет их из нор и гнезд, получая в свое распоряжение их кормовую базу. Поневоле задумаешься: а случайно ли енот получил свою бандитскую черную маску на мордочке, или это ирония природы?

В результате в Сочинском национальном парке был нарушен экологический баланс: к настоящему времени здесь полностью исчезли тритоны, а существование других земноводных оказалось под угрозой. И даже несмотря на обилие пищи в естественной среде обитания, енот-полоскун часто направляется к жилым районам, потому что там для того, чтобы прокормиться, нужно прилагать не столь много усилий, как в дикой природе. Значительно упрощает еноту жизнь тот факт, что эти животные являются эврифагами — всеядными. Объедки на свалках и в мусорных баках, ягоды и овощи на огородах, лакомые кусочки в мисках домашних животных, даже падаль — енот предпочитает не проходить мимо любой потенциальной трапезы.

На жилых территориях зверь охотится на куриц, а встречи со сторожевыми собаками заканчиваются ожесточенными схватками. Благодаря своей ловкости и хитрости енот нередко выходит из драк победителем. Местные жители постоянно относят к ветеринарам пострадавших псов: им часто наносят серьезные раны, бывают выцарапаны глаза. Несет опасность енот и для человека: он является переносчиком бешенства, лептоспироза, трихинеллеза и других серьезных заболеваний. Укус енота без своевременного лечения может привести даже к летальным последствиям.

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