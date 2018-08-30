В Сочинском парке объявлена охота на енотов
В 60-е годы на территорию Кубани и Северного Кавказа был завезен енот-полоскун, или американский енот (лат. Procyon lotor). Это было сделано с целью увеличения биоразнообразия, однако идея оказалась неудачной. Симпатичный зверек успешно акклиматизировался, прижился и начал выживать с новых земель их коренных обитателей. Не встретив естественных врагов, енот сам стал соперником для куниц, лис, шакалов, барсуков и птиц — он легко выгоняет их из нор и гнезд, получая в свое распоряжение их кормовую базу. Поневоле задумаешься: а случайно ли енот получил свою бандитскую черную маску на мордочке, или это ирония природы?
В результате в Сочинском национальном парке был нарушен экологический баланс: к настоящему времени здесь полностью исчезли тритоны, а существование других земноводных оказалось под угрозой. И даже несмотря на обилие пищи в естественной среде обитания, енот-полоскун часто направляется к жилым районам, потому что там для того, чтобы прокормиться, нужно прилагать не столь много усилий, как в дикой природе. Значительно упрощает еноту жизнь тот факт, что эти животные являются эврифагами — всеядными. Объедки на свалках и в мусорных баках, ягоды и овощи на огородах, лакомые кусочки в мисках домашних животных, даже падаль — енот предпочитает не проходить мимо любой потенциальной трапезы.
На жилых территориях зверь охотится на куриц, а встречи со сторожевыми собаками заканчиваются ожесточенными схватками. Благодаря своей ловкости и хитрости енот нередко выходит из драк победителем. Местные жители постоянно относят к ветеринарам пострадавших псов: им часто наносят серьезные раны, бывают выцарапаны глаза. Несет опасность енот и для человека: он является переносчиком бешенства, лептоспироза, трихинеллеза и других серьезных заболеваний. Укус енота без своевременного лечения может привести даже к летальным последствиям.
Недавно на заседании научно-технического совета Сочинского национального парка было одобрено решение о сокращении численности енота-полоскуна. Сейчас здесь насчитывается не менее 20 тысяч особей. Парк просит Минприроды разрешить открытие охоты на енота. В тестовом режиме она уже ведется с прошлогоднего сезона, и тогда лицензию получили 25 охотников. Но их силами проредить популяцию инвазивного хищника не удалось, и теперь необходимо увеличить объемы отстрела.
При этом самостоятельно предпринимать меры по ликвидации диких животных запрещено. Нарушителям может грозить ответственность по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). А тем фермерам, кому еноты причиняют беспокойство, рекомендуется лучше обустраивать территорию личного подсобного хозяйства, чтобы сделать ее недоступной для пронырливых зверьков. Узнайте о нашествии енотов на Скандинавию.