  • Пуэрто-Рико после урагана: фоторепортаж
    Сентябрь 2017 года. Прошло уже два дня, после того как ураган Мария обрушился на Пуэрто-Рико, а в городе Лойса на северо-востоке, где живут Лиз Морис Бультрон (слева) и ее соседка Алана Бэбисарро, не спадает вода после наводнения. Фото: Кэрол Гузи, Zuma Press
  • Пуэрто-Рико после урагана: фоторепортаж
    41-летняя Джасмин Моралес Торрес стирает одежду вручную у себя во дворе в Плайя-эль-Негро в городке Ябукоа. В марте там все еще не было электричества, хотя после урагана прошло шесть месяцев.
Природа

Пуэрто-Рико после урагана: фоторепортаж

Прошли месяцы после урагана Мария, а находящаяся под управлением США территория Пуэрто-Рико все еще приходит в себя, пережив самый долгий в истории Штатов период без электричества.
Текст: Дэвид Бриндли Фото: Кэрол Гузи
30 августа 2018 в 12:05
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18°01'34» С.Ш., 65°49'58» з.д.

«Наши рыбаки страдают», — признается 41-летняя Джамари Моралес Торрес. Из ее дворика хорошо видно, как о берег бьются волны. Джамари и еще 14 рыбаков, живущих по соседству, выходят из дома до рассвета, поэтому лодки и снасти им приходится готовить в темноте. «Нам негде охлаждать и хранить рыбу, которую мы ловим, — объясняет она. — Поэтому мы должны очень быстро ее продать».

20 сентября 2017 года ураган Мария пронесся недалеко от Плайя-эль-Негро в Ябукоа на юго-восточном берегу Пуэрто-Рико, где живет Джамари и ее родня. Шторм вырубил электричество на всем острове Пуэрто-Рико с населением свыше трех миллионов человек. Пять месяцев спустя в этом районе, где находится меньше полутора десятков домов, все еще нет электричества, и неизвестно, когда оно появится.

Рыбачка в третьем поколении, Джамари живет со своими пожилыми родителями в полуразрушенном доме; ее сестра-близнец Джасмин — через два дома, рядом — брат с семьей. Перед ураганом они эвакуировались, но после вернулись домой — другого жилья у них не было. «Жизнь сейчас довольно безрадостна, — говорит Джамари. — Но я никуда не уеду. Останусь здесь».

  • Через пять месяцев после урагана: пальмы и линии электропередачи опасно нависают над дорогой, ведущей на север от Пунта-Сантьяго в Умакао. Сильный ветер и штормовые волны разрушили прибрежную зону.
  • В отсутствие электричества 75-летняя Ирма Торрес Родригез вечером на кухне полагается лишь на свет фонаря. Они с мужем живут в этом доме в Плайя-эль-Негро с 1960-х, и им больше некуда идти.
  • 56-летняя Кармен Торрес Ривера рыбачит на разрушенном пирсе в Пунта-Сантьяго. «Это хобби — оно хоть как-то помогает скоротать время», — делится она.

Несгибаемый дух простых людей помогает Пуэрто-Рико восстанавливаться после масштабных разрушений, произведенных штормом. Подачу электричества и водопровод в течение нескольких недель в городах наладили, но более 100 тысяч людей в бедных сельских районах до сих пор остаются без света.

Ураган Мария, самый мощный из обрушившихся на Пуэрто-Рико за последние 89 лет, нанес острову серьезный удар. Обильные дожди привели к катастрофическим наводнениям. Островная инфраструктура, и без того не в лучшем состоянии, была почти уничтожена. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№179, август 2018).
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