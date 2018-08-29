Комариное нашествие в Таганроге: видео
В эти дни в Таганроге активизировались комары-звонцы (дергуны или хирономиды, лат. Chironomidae). Свое основное имя комар получил из-за характерного звука — он происходит от того, что насекомое взмахивает крыльями до 1000 раз в секунду. Причем эти комары абсолютно безвредны для человека: они живут всего несколько дней, и у взрослых особей не успевают развиться ротовые органы. Личинки звонцов питаются детритом (который представляет из себя выделения, кости и другие останки животных) и микроорганизмами, а люди используют их в качестве корма для рыбы.
По словам экспертов, хирономиды часто появляются на территории от Цимлянска до Таганрога. Это связано с тем, что сейчас в Азовском море живет все меньше рыб, раньше выедающих личинок комаров, которые развиваются как раз на дне водоемов. Способствует росту числа комаров и заиливание территорий. Местные жители, сравнивая ситуацию с апокалипсисом, говорят: «Два сантиметра комаров! Машины буксуют».
Такая ситуация наблюдается здесь на протяжении многих лет, но вред от комаров-звонцов — только эстетический: они оставляют пятна на белых зданиях. Людей они не кусают и инфекций не переносят.
Травить этих насекомых нет смысла — их вылет обычно длится семь-десять дней, а скученная активная осада — три-четыре дня. Тем более, что при обработке территории от насекомых пестициды попадут в водоем и могут повлиять и на рыбу, и на окружающую среду. Для уменьшения численности хирономидов «нужно воспроизводить рыбные запасы Азовского моря и проводить оздоровление водоема», — говорят специалисты. Узнайте, как с комарами борются в Калифорнии.