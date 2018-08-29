Природа

Огромный кальмар на пляже Новой Зеландии: фото

Дайверы обнаружили гигантского кальмара на южном побережье Веллингтона в Новой Зеландии. Вот фото, наглядно демонстрирующие выдающиеся размеры подводного жителя.
Анастасия Крутикова
29 августа 2018 в 14:12
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  • Огромный кальмар на пляже Новой Зеландии: фото
    Фото: Daniel Aplin/ OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists / Facebook

Три брата — Даниэль, Джек и Мэттью Алпин — ехали вдоль южного побережья Веллингтона, подыскивая идеальное место для дайвинга. Они собирались провести выходные, разглядывая подводные красоты, и ожидали хорошего улова рыбы и пауа (эти моллюски не только красиво переливаются перламутром, но еще и неплохи на вкус). Однако кое-что привлекло их внимание еще до того, как братья погрузились под воду.

«Мой брат указал на нечто рядом с трассой и спросил, что это там», —рассказывает Даниэль, — «Это оказался большой кальмар».

«Большой» — это мягко сказано. Когда дайверы приблизились, они поняли, что головоногий моллюск превосходит размерами любого из них, хотя себя они всегда считали «крепкими парнями». После того, как Джек Алпин растянулся рядом с находкой, его ноги едва-едва достали до начала длинных щупалец. После этого была принесена измерительная рулетка, и братья выяснили, что длина кальмара достигает 4,2 метра.

  • Фото: Daniel Aplin/ OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists / Facebook
  • Фото: Daniel Aplin/ OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists / Facebook

Даниэль Аплин опубликовал доказательства своего открытия на странице Facebook «OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists», и фотографии сразу привлекли внимание других дайверов и подводных охотников, устроивших бурное обсуждение находки в комментариях.

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