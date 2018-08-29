Огромный кальмар на пляже Новой Зеландии: фото
Три брата — Даниэль, Джек и Мэттью Алпин — ехали вдоль южного побережья Веллингтона, подыскивая идеальное место для дайвинга. Они собирались провести выходные, разглядывая подводные красоты, и ожидали хорошего улова рыбы и пауа (эти моллюски не только красиво переливаются перламутром, но еще и неплохи на вкус). Однако кое-что привлекло их внимание еще до того, как братья погрузились под воду.
«Мой брат указал на нечто рядом с трассой и спросил, что это там», —рассказывает Даниэль, — «Это оказался большой кальмар».
«Большой» — это мягко сказано. Когда дайверы приблизились, они поняли, что головоногий моллюск превосходит размерами любого из них, хотя себя они всегда считали «крепкими парнями». После того, как Джек Алпин растянулся рядом с находкой, его ноги едва-едва достали до начала длинных щупалец. После этого была принесена измерительная рулетка, и братья выяснили, что длина кальмара достигает 4,2 метра.
Даниэль Аплин опубликовал доказательства своего открытия на странице Facebook «OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists», и фотографии сразу привлекли внимание других дайверов и подводных охотников, устроивших бурное обсуждение находки в комментариях.
По словам пресс-секретаря Департамента защиты окружающей среды Новой Зеландии, этот кальмар скорее всего принадлежит к роду гигантских кальмаров (Architeuthis sp.). В среднем размеры этих глубоководных жителей колеблются между 3 и 9 метрами в длину, но особо крупные особи могут достигать 13 метров. Вес таких кальмаров достигает полутонны.
Пока непонятно, что стало причиной смерти кальмара и почему его вынесло на берег. И хотя такие случаи не особо распространены, их также нельзя назвать редкими, притом они вовсе не обязательно таят под собой что-то угрожающее природе. Как сказал Даниэль, на кальмаре не было заметно никаких повреждений, кроме небольшой царапины на голове — впрочем, сложно поверить что она могла стать причиной смерти головоногого моллюска.
Сейчас кальмара отправили в Национальный институт исследований воды и атмосферы Новой Зеландии для подробного изучения.