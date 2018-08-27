Природа

Профессия: охотники за бабочками

Торговля этими хрупкими созданиями — дело темное, ловля — занятие непростое, зато вожделенная добыча завораживает — глаз не отвести.
Текст: Мэттью Тиг Фото: Евгения Арбугаева
27 августа 2018 в 18:28
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  • Профессия: охотники за бабочками
    Орнитоптера голиаф появляется из кокона на кухне гостевого дома в индонезийской провинции Западное Папуа. Недавно вылупившихся бабочек убивают молодыми, чтобы сохранить крылья. Торговля редкими бабочками — законная и незаконная — опутывает весь земной шар, ниточки тянутся от ловцов к посредникам и коллекционерам.

Охотиться на эту бабочку непросто и не вполне безопасно.

Парусник Блюме — Papilio blumei — обитает только здесь, на индонезийском острове Сулавеси, и только на определенной высоте. Бабочка скрывается в горах, среди отвесных скал, покрытых тонким слоем влажной земли: стоит схватиться рукой за опору или просто сделать неосторожный шаг, как вниз срывается мини-оползень. В какой-то миг, где-то между долиной и остроконечным пиком, меня вдруг осеняет: так вот почему некоторые бабочки так ценятся, а спрос на редкие экземпляры столь высок на черном рынке.

…Охотник по имени Джесмин Зайнуддин на мгновение замедляет шаг. «Еще чуть выше», — решает он.

Джесмин живет на этом острове всю жизнь, и за десятки лет вокруг него сплелась целая сеть: информаторов, перевозчиков и ловцов — с их помощью бабочки с вершин местных гор попадают к коллекционерам всего мира. Сегодня его утро началось в Макассаре — городе на юго-западной оконечности острова. Фургон умчал Зайнуддина с несколькими помощниками по извилистой дороге сквозь джунгли, прочь от жары, разлившейся в низинах. Машина остановилась в горной деревушке: дорога стала слишком крутой и скользкой. Прихватив припасы, Джесмин и его команда пересели на шесть мотоциклов (водители — по большей части совсем мальчишки). Дорога сузилась до тропы, затем последовала череда висячих мостов, пересекать которые пришлось по очереди — даже двух мотоциклов им не выдержать. В следующей деревушке тропа и вовсе обрывалась. Все спешились, взвалили на спины мешки с рисом, взяли кувшины с водой и стали карабкаться вверх. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№179, август 2018).
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